Soledad Silveyra fue internada de urgencia tras una caída en su casa: qué le pasó

Soledad «Solita» Silveyra fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La intervención ocurrió luego de sufrir una fuerte caída en su casa que le provocó una lesión en la cadera. La actriz de 74 años quedó bajo observación médica.

Qué le pasó a Soledad Silveyra

De acuerdo a la información difundida sobre su estado de salud, Silveyra se encontraba sola en su vivienda cuando ocurrió el incidente y después de la caída, solo alcanzó a comunicarse con su hijo Facundo para pedir asistencia. Posterior a esto, fue trasladada al centro de salud porteño y allí los médicos determinaron que presentaba una fisura.

Hasta el momento, no se confirmó que deba ser sometida a una intervención quirúrgica. Los profesionales evalúan su evolución, pero trascendió que podría recibir el alta en las próximas horas, aunque deberá continuar con reposo y controles médicos.

La nueva lesión de la actriz se suma a un problema físico que ya venía atravesando desde hace meses. En agosto había contado que padecía una trocanteritis que le provocaba fuertes dolores en la zona de la cadera y dificultades para caminar, situación que también le había obligado a alejarse temporalmente de los escenarios.

Silveyra había contado que ese cuadro comenzó después de una caída anterior durante un viaje y que, como consecuencia, sufrió una fractura lumbar. En las últimas semanas había expresado públicamente sus deseos de recuperarse para poder volver a trabajar y retomar su actividad teatral.

Con información de Noticias Argentinas