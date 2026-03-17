Barda del Medio: los festejos del 116° Aniversario

La localidad de Barda del Medio celebrará su 116 años de trayectoria el próximo sábado 21 y domingo 22, con distintas actividades abiertas a toda la comunidad. Los festejos se desarrollarán en el Bulevar de la Memoria, ubicado sobre calle Decio Severini, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas culturales y artísticas.

En una localidad que comparte la conducción con su vecina Contralmirante Cordero, el acto central y Desfile Cívico Militar se realizará el domingo 22, a partir de las 11 horas, cuando según se anticipó, contarán con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Durante ambas jornadas, sábado y domingo, el escenario armado para la ocasión también recibirá a exponentes de la música y la cultura regional, que animarán los festejos destinados al disfrute de toda la familia.

Las actividades se complementarán con una peatonal de artesanos y emprendedores que mostrarán el talento local, en el marco de una grilla de celebraciones que incluyó anuncios de obras e inauguraciones, como las nuevas oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte; y la realización del Concurso de Mieles 2026.

Este certamen, muestra del perfil agroecológico que se busca afianzar desde el municipio, surgió a partir del curso de iniciación apícola que se llevó a cabo en 2025, impulsado junto al INTA, para unir a exponentes de Barda del Medio, Cordero, Paraje El 15 y El Arroyón. En el aniversario las y los participantes, compartirán su producción, mientras que los visitantes podrán degustar las mieles de cada uno, para reconocer la dedicación y calidad de la producción local.