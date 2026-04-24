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Política

Roca licita el nuevo Polideportivo Municipal ubicado en el noroeste de la ciudad

Según informó el Ejecutivo, el complejo deportivo tendrá capacidad para 250 personas y contará con un presupuesto de más de 3 millones de pesos.

Redacción

Por Redacción

El espacio estará ubicado en Rosario de Santa Fe y rotonda de Jorge Newbery. Foto ilustrativa. Créditos: Municipalidad de Roca

El espacio estará ubicado en Rosario de Santa Fe y rotonda de Jorge Newbery. Foto ilustrativa. Créditos: Municipalidad de Roca

El Municipio de Roca llama a Licitación Pública para llevar adelante la contratación de la mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de un nuevo Polideportivo Municipal ubicado en la zona noroeste de la ciudad, más precisamente en calles Rosario de Santa Fe y la rotonda de Jorge Newbery.

«Sumamos el cuarto polideportivo para seguir sumando talleres, deporte, para que muchos más vecinos puedan practicar deportes y otras actividades», expresó laintendenta María Emilia Soria mediante redes sociales.

Sumamos el cuarto polideportivo para que muchos más vecinos puedan practicar deportes y otras actividades.

María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Se trata de un espacio con cancha multipropósito en una cobertura de más de 1300 m² la cual se podrá usar para handball, voley, futsal y básquet.

Además, según detalló la jefa comunal, el espacio contará con gradas para 250 personas, un espacio con estacionamiento, vestuarios para visitantes y accesibilidad.

El presupuesto oficial para la construcción supera los 3.073 millones de pesos. Las ofertas deberán ser presentadas en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Roca hasta el 8 de mayo a las 10. Mientras que la apertura de sobres se realizará el mismo día a las 10.30 en las Dirección de Contrataciones del edificio municipal.

Además, desde el Ejecutivo subrayaron que el mantenimiento de las ofertas no podrá ser inferior a 30 días.


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El Municipio de Roca llama a Licitación Pública para llevar adelante la contratación de la mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de un nuevo Polideportivo Municipal ubicado en la zona noroeste de la ciudad, más precisamente en calles Rosario de Santa Fe y la rotonda de Jorge Newbery.

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