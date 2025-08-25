El costo del asfalto despertó un fuerte debate en Roca

Frentistas del barrio Quintu Panal de Roca rechazan el costo del asfalto que deben pagar como contribución de mejora. Foto: Andrés Maripe

El costo del asfalto se convirtió en el centro de un debate entre vecinos de dos barrios de Roca y el municipio, en medio de una obra que ya comenzó y otra que está lista para empezar.

Se trata de los barrios Unter, en el noroeste de la ciudad; y un nuevo sector de Quintu Panal, en la zona céntrica de Roca.

Desde ambos sectores el planteo fue el mismo, los valores del asfalto y los planes de pago que no están alcance de todos.

Desde el municipio que dirige María Emilia Soria la respuesta fue también similar en ambos casos. Eran obras que antes se costeaban con la ayuda de fondos nacionales y ahora con la nuevas políticas de Javier Milei el costo lo debe afrontar solo el frentista.

“Nos dirigimos a ustedes para manifestar de forma contundente nuestra oposición a la manera en que el Municipio ha implementado y pretende financiar la obra de pavimentación recientemente iniciada en el barrio, mediante un esquema de pago (modalidad, plan e intereses) que resulta para algunos abusivo, inoportuno e inconstitucional”, plantearon desde el barrio Quintu Panal 25 vecinos de dos cuadras en un escrito presentado en el municipio el mes pasado.

Ante el retiro de Nación, el municipio de Roca realiza asfalto por recupero. Foto: Andrés Maripe

Señalaron además que “en primer lugar, del monto que nos correspondía abonar ni de los plazos para ejercer oposición no fuimos informados previamente del costo por metro cuadrado, ni de que el pago sería exigible en plazos cortísimos y bajo condiciones usurarias”.

A algunos vecinos del barrio Quintu Panal le llegaron costos de 12 millones de pesos por el asfalto según la dimensión de cada frente.

La Municipalidad ofreció como alternativas el pago con y sin anticipo, y la posibilidad de cuotas. En este sentido se planteó que el costo mensual se elevaba demasiado y durante muchos meses. En el caso de la financiación de 37 a 48 cuotas el interés anual planteado llega al 38%.

Con estas condiciones los vecinos afirmaron que les quedaban cuotas que rondaban los 500.000 pesos durante cuatro años.

El asfalto para este sector de la ciudad es de 22 cuadras.

En el caso del barrio Unter, los costos bajan por los metros cuadrados a asfaltar de cada frentista, pero hubo un importante grupo que reclamó y planteó que el municipio se haga cargo de la mitad del costo de la obra, que fue valuada en poco más de 2.000 millones de pesos.

La pavimentación incluye 27.500 metros cuadrados de asfalto en este sector de la ciudad.

Una vecina de la calle Arturo Pratt señaló que en su caso el costo de la obra es de 4,7 millones de pesos. Definió esa cifra como excesiva.

La explicación de la intendenta María Emilia Soria

La intendenta María Emilia Soria indicó que en las últimas licitaciones para la construcción de asfalto, para los barrios Unter y Quintu Panal, se aplicó el costo que actualmente tiene el pavimento en cualquier parte del país.

Este monto, según explicó a Diario RÍO NEGRO, figura en el listado del ministerio de Obras Públicas donde aparece el precio del metro cuadrado de asfalto.

“Yo vivo en calle de tierra, así que yo sé lo que es la necesidad de tener asfalto, pero esos son los valores”, remarcó.

Recordó que antes el Estado nacional financiaba obra pública porque generaba puestos de trabajo y un importante movimiento económico.

“En Roca y en todo el país, a partir del cambio de Gobierno, con este cambio de paradigma que eligieron mis vecinas y vecinos, decidieron que la obra pública está mal vista y no hay que financiarla más. Si no la financia el Estado, ¿quién la financia?. Es la pregunta. El frentista, el vecino, el que recibe el beneficio”. María Emilia Soria.



Soria indicó que el barrio Quintu Panal hubo 11 personas que no querían la obra de un total de 180. “Se comunicó cómo era el plan de pago. El quiere pagar de antemano la totalidad de la obra, tiene un 40% de descuento, que lo asume el municipio”, explicó. Dijo que el 70% de los vecinos ya pagaron y que los trabajos están en marcha.

Sobre el barrio Unter, la intendenta indicó que en su momento el registro de oposición mostró que 14 de 350 vecinos dijeron que no quieren la obra. “Nosotros ya estamos en condiciones de hacer la obra, pero recibimos muchos vecinos que manifiestan dudas de si van a poder o no juntar el dinero”. Por este último motivo esta semana se realizó una reunión explicativa.