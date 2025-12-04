Río Negro licitó en la cordillera las primeras obras que pagará con un crédito internacional

El gobierno provincial cumplió con la apertura de sobres de las ofertas técnicas para las dos primeras obras de agua y saneamiento en Dina Huapi y El Bolsón que serán financiadas con el crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el nuevo préstamo internacional al que accedió Río Negro para realizar obra pública.

Las aperturas de sobres en las dos ciudades cordilleranas estuvieron presididas por el gobernador Alberto Weretilneck quien destacó la magnitud y el impacto social de las tareas que se encararán a partir del año próximo.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, indicó que se resolvió la apertura de sobres técnicos antes de avanzar en conocer las ofertas económicas para ejecutarlas. “Debemos conocer primero de manera exhaustiva a las empresas, sus antecedentes técnicos y financieros”, señaló y dijo que esta previsión se da por la magnitud de las inversiones.

La CAF otorgará a la provincia un crédito de 140 millones de dólares que se irá depositando a medida que avancen los trabajos. “Se planifican desembolsos semestrales en función de los anticipos de obra y de los avances y certificaciones”, explicó a Diario RÍO NEGRO Martín Camiña, director ejecutivo de la Upcefe, encargada de administrar el crédito.

Camiña puntualizó que hasta el momento no está el monto inicial que se demandará al financiador externo ya que se aguardaban las primeras licitaciones.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres de la licitación de agua para Dina Huapi, junto al ministro Echarren y el intendente Hugo Cobarrubia.

Foto: Marcelo Martinez

"Una de las obras más grandes en la historia de El Bolsón"

En El Bolsón, la inversión por la obra de modernización del sistema de saneamiento es de 22.700 millones de pesos que permitirá llegar a una cobertura del 90% de la población. “Esta es una de las obras más grandes en la historia de El Bolsón, una obra que acompañará el centenario de la localidad y que cuida el agua, uno de los recursos más importantes que tenemos”, afirmó Weretilneck.

Para esta obra -que también prevé conexiones domiciliarias en ocho barrios, una planta depuradora y una de compostaje, estación de bombeo e impulsión, con más de 16 kilómetros de colectores- se presentaron las empresas Ecosur Bahía S.A, Alusa S.A, Hidraco S.A y Roque Mocciola y a partir de ahora el Departamento Provincial de Aguas (DPA) evaluará los antecedentes técnicos y financieros antes de avanzar a la etapa de ofertas económicas.

Buscan poner fin a los problemas de agua en Dina Huapi

En Dina Huapi, este jueves se realizó la apertura de sobres técnicos de la obra de abastecimiento de agua potable para Dina Huapi que incluye tres bombas de captación, cisternas y seis kilómetros de cañerías nuevas para cubrir la demanda de agua potable a una proyección de dos décadas. La inversión es de 4.758 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 18 meses.

“Estas son obras urgentes, necesarias y estratégicas por proyecta a un Dina Huapi para los próximos 20 años”, dijo el gobernador.

Para estos trabajos se presentaron cinco empresas: Ecosur Bahía S.A, Alusa S.A, Roque Mocciola S.A; Sergas SRL, y Riveiro SRL. Las ofertas económicas se conocerán el 20 de enero con una segunda apertura de sobres, según informó Echarren.

Foto: Marcelo Martinez

Según explicó un técnico del DPA, se realizarán tres tomas de agua (una en la naciente del río Limay, otra en cercanía de los cruces de las rutas 23 y 40, y una tercera en la zona de la estación Ñirihuau que tendrá funcionamiento limitado dependiendo los niveles de turbiedad que puedan existir). El sistema permitirá un caudal de 250 metros cúbicos por hora.

Además,e n el mismo acto en Dina Huapi, el ministro Echarren presentó los detalles del nuevo y primer hospital para la localidad cuyas ofertas se conocerán el 20 de enero.