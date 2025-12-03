Desde Bariloche ponen en agenda el desarrollo satelital de Argentina

Referentes de las fundaciones Konrad Adenauer, Susanne Káss, y Embajada Abierta, Jorge Argüello, presentaron las jornadas de intercambio sobre el desarrollo satelital. Foto: Marcelo Martinez

Referentes del sector público y privado vinculado a la actividad espacial se congregan en Bariloche, en la sede de Invap, para debatir y poner en agenda la importancia del desarrollo satelital en Argentina.

En dos jornadas intensivas que comenzaron este miércoles, las fundaciones Embajada Abierta y Konrad Adenauer, organizaron el encuentro “Argentina y el sector espacial: innovación, desarrollo y oportunidades de crecimiento”, en el que expertos en la materia -de la industria, organismos públicos y del ámbito académico- exponen la situación actual y la visión a futuro de uno de los desarrollos tecnológicos en los que hace punta el país y la empresa rionegrina Invap.

La premisa es “analizar desafíos, oportunidades y estrategias de cooperación que fortalezcan el ecosistema espacial argentino”, explicaron desde la organización.

El exembajador argentino en Estados Unidos y actual presidente de la fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello; la referente de la fundación Konrad Adenauer, Susanne Káss; el fundador de Invap y expresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Conrado Varotto; y el gobernador Alberto Weretilneck transmitieron a la prensa los lineamientos generales del encuentro y pusieron en valor el desarrollo satelital, para luego dar paso a las exposiciones.

“Argentina tiene un rol claro y un trabajo nítido” en materia espacial, según destacó Argüello que remarcó que se “logró trascender a todos los gobiernos y ha tenido continuidad porque se trata de una política de Estado”. También resaltó el rol de Invap como “símbolo de todo lo que Argentina ha hecho y seguirá haciendo”.

Weretilneck habló de la situación actual de Invap y afirmó que “no hay proyecto satelital de Invap que esté paralizado y esto es una gran noticia”. Afirmó que los planes de negocios en el área siguen vigentes.

“Apostamos a la mayor tecnología del país y desde el gobierno provincial acompañamos las líneas de negocios que plantea el directorio y los gerentes de Invap”, afirmó en alusión al rol del Estado en la compañía que pertenece a la Provincia de Río Negro pero tiene amplia autonomía.

Weretilneck dijo que la tecnología que ofrece Invap busca “las mismas condiciones de competitividad y calidad” de otros países y que en ese sentido la empresa “no ha parado de crecer”.

Varotto, una institución de Invap y la Conea, hizo un repaso de los orígenes del plan espacial argentino y el primer satélite que Invap desarrolló a pedido del organismo, y se mostró optimista de continuar con los desarrollos en satélites.

Conrado Varotto, fundador de Invap y expresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Foto: Marcelo Martinez

“Estoy convencido que si Argentina mantiene la política de cooperación internacional va a seguir teniendo oportunidades”, afirmó en alusión a los desarrollos compartidos y asociados con otras grandes instituciones del mundo.

En las jornadas de debate sobre el desarrollo satelital participan Invap, Conae, Arsat, Veng, Comisión Nacional de Energía Atómica, Inidep, las universidades de Buenos Aires, San Martín, La Plata e ITGBA; y las empresas empresas tecnológicas proveedoras del sector como ScanTerra, Mecánica 14, Ascentio Technologies, Satellogic, MSA-TECH y Epic Aerospace.

El programa está organizado en cuatro ejes: Capacidades argentinas en diseño, desarrollo y operación de tecnología satelital; beneficios de la información satelital para la sociedad; desarrollo de la industria espacial en la Argentina; rol de las universidades nacionales en la actividad espacial.