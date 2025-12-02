ESCUCHÁ RN RADIO
Río Negro moderniza su Centro de Monitoreo 911 en Roca: licita privada para obras por $125 millones

La apertura de ofertas para ampliar y refacción el edificio ubicado en el predio de la Comisaría Tercera se llevará a cabo el próximo 23 de diciembre.

Redacción

Por Redacción

La apertura de sobres se realizará en diciembre. Foto: archivo.

El Centro de Monitoreo 911 de Roca está en proceso de renovación con el objetivo de mejorar la atención de emergencias en la ciudad y en localidades cercanas. El Gobierno provincial lanzó una licitación privada para ampliar y refaccionar el edificio donde funciona el sistema, ubicado dentro de la Comisaría Tercera.

La obra contempla una inversión oficial de $125.395.429 y la apertura de ofertas está prevista para el 23 de diciembre. Según la información oficial, la intervención apunta a optimizar la operatividad del servicio, que actualmente funciona en la planta alta del edificio policial.

Los trabajos se desarrollarán en la intersección de 25 de Mayo y Sarmiento, donde está emplazado el centro de monitoreo.

El proyecto incluye una ampliación de 56,70 m2 y la refacción de otros 19 m2 existentes, con el fin de actualizar el espacio y adecuarlo a las necesidades del personal y del equipamiento tecnológico.

El pliego establece un valor de $100.000 y detalla que la obra tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos a partir del inicio.

La apertura de sobres se realizará en la sala de reuniones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ubicada en 25 de Mayo y Buenos Aires, en General Roca.

La documentación técnica indica que la licitación tiene por objeto la ejecución, con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas, de los trabajos previstos para la ampliación y refacción del sector donde opera el 911.

Una vez adjudicada, la obra se incorporará al programa de mejoras edilicias que la Provincia desarrolla en organismos de seguridad, con intervenciones destinadas a reforzar la infraestructura utilizada para la atención ciudadana.


