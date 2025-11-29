Roca avanza con la modernización de su Estación Transformadora: tres empresas presentaron ofertas

La modernización permitirá reforzar el sistema de distribución que abastece a la localidad y zonas aledañas. (Foto: Gentileza)

Tras la apertura de los sobres económicos, la licitación para ejecutar mejoras en la Estación Transformadora de Roca entró en su tramo final. La obra tiene como objetivo fortalecer la infraestructura energética del Alto Valle y mejorar la red que abastece a miles de familias, comercios e industrias.

La propuesta impulsada por el Gobierno provincial a través de la empresa transportista estatal Transcomahue, tuvo tres oferentes: Electrificadora del Valle con más de $2.342 millones, Quantum SRL un poco más de $2.222 millones, y Montelectro SA $2.671 millones.

El proyecto fue anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck en el marco del 146° aniversario de la ciudad, donde adelantó que se reemplazarán los equipos obsoletos de la estación transformadora por tableros de última generación. Estos nuevos sistemas integran funciones de control, protección, medición y comunicaciones, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa.

Además, se renovará la infraestructura edilicia y se construirán nuevas canalizaciones que vincularán todos los equipos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el gerente técnico de Transcomahue, Néstor Salazar explicó que la estación data de la década del 70 y tiene más de 50 años de antigüedad: «Lo que estamos trayendo de la década del 70 al 2025 es todo el sistema de protección y control«, afirmó.

También agregó: “en la medida que nuestro sistema de control, protecciones y comunicaciones sea más moderno, nos permite actuar más rápido ante cualquier contingencia”.

Avanza la licitación para renovar la estación transformadora: qué falta para adjudicar la obra

Con la instancia de evaluación técnica y financiera ya concluída, la comisión de evaluación y preadjudicación actualmente se enfoca en el correspondiente examen de las ofertas económicas, según declaró el referente de Transcomahue.

Luego de esto, se emitirá el dictamen de preadjudicación en función del precio más conveniente, lo cual llevará «alrededor de 2 semanas», según estimó.

Salazar también explicó que, “una vez que la obra esté adjudicada, habrá un proceso de trámites administrativos llevados a cabo por el contratista, contrato de seguros y demás”. Además, indicó: «Desde la firma del acta de inicio, estimamos que la obra va a llevar alrededor de 8 meses”.