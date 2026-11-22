La reina Máxima Zorreguieta sorprendió este sábado en la Ciudad de Buenos Aires al visitar la exposición Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta. Acompañada por su madre, María del Carmen Cerruti, la monarca eligió disfrutar del homenaje al icónico personaje de Quino como una espectadora más: ambas pagaron sus propias entradas y se mezclaron con el público porteño.

Declaradas fanáticas de la historieta, madre e hija se mostraron entusiasmadas desde el ingreso, donde conversaron de manera distendida con el personal y los organizadores. Antes de retirarse, incluso pasaron por la tienda oficial del espacio y salieron con bolsas de tela ilustradas con la imagen de Mafalda tras comprar varios recuerdos.

Look veraniego y sintonía de colores en Recoleta

Más allá de su cercanía con la gente, la reina consorte llamó la atención por su elección de vestuario para la tarde porteña. Sobre el fondo de las paredes rojas del hall —en clara sintonía con la estética del personaje—, Máxima lució un conjunto veraniego en blanco y negro compuesto por pantalón y blusa.

Para completar el estilismo relajado pero elegante, sumó un cinturón, zapatos marrones y cartera al tono. Por su parte, su madre acompañó la sintonía fresca de la jornada con una combinación clásica de blusa celeste y pantalón blanco.

Cómo es la experiencia que elogió la reina

Durante la recorrida, Zorreguieta celebró el nivel internacional de la producción y destacó el trabajo de la empresa argentina detrás del proyecto. La muestra Mafalda Inmersiva abarca 1.300 metros cuadrados y propone un viaje de una hora por el universo creado por Quino a través de 14 salas temáticas.

El recorrido incluye proyecciones 360°, sonido envolvente, realidad virtual multiusuario, pantallas interactivas y esculturas en escala real. Además, cuenta con música original, animaciones 2D basadas en los trazos históricos de la tira y un sector de juegos diseñado especialmente para los más chicos.