Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber sobre la segunda convocatoria y cuotas

En el marco de las políticas públicas de acompañamiento a las trayectorias educativas en el segundo tramo del año, el Ministerio de Capital Humano formalizó el llamado para una nueva etapa de postulaciones al programa Becas Progresar 2026.

A través de la Resolución 485/2026 emitida por la Secretaría de Educación, el Gobierno nacional oficializó el calendario de la segunda convocatoria a Becas Progresar destinada a estudiantes de nivel obligatorio, formación superior y la carrera de Enfermería.

El trámite de solicitud se procesará exclusivamente en el entorno virtual del Estado, exigiendo la validación previa de la identidad digital a través de la plataforma Mi Argentina para completar el registro de forma remota.

Calendario oficial de la segunda inscripción a las Becas Progresar 2026 por nivel

El cronograma, determinado por las autoridades educativas, diferencia los plazos de recepción de carpetas, según la línea de formación en la que se encuentre matriculado el alumno. La Secretaría de Educación remarcó que las gestiones no se reciben de forma presencial en las Unidades de Atención Integral de ANSES, sino a través de los canales digitales habilitados.

Las fechas de inscripción fijadas para las Becas Progresar 2026 son las siguientes:

Progresar Obligatorio (primaria y secundaria): del 10 de agosto al 4 de septiembre 2026.

(primaria y secundaria): del 10 de agosto al 4 de septiembre 2026. Progresar Superior y Enfermería : del 18 de agosto al 11 de septiembre 2026.

: del 18 de agosto al 11 de septiembre 2026. Progresar Trabajo (Cursos INET): mantendrá su inscripción abierta de forma continua hasta el 27 de noviembre 2026.

Para formalizar la solicitud, los estudiantes deben ser titulares de una cuenta bancaria o billetera virtual con CBU/CVU a su nombre, además de cumplir con los techos de ingresos del grupo familiar fijados en la reglamentación vigente del programa.

Becas Progresar: cuántas cuotas abona el Ministerio de Capital Humano en la nueva convocatoria

Un aspecto técnico determinante, establecido por el Ministerio de Capital Humano, radica en el esquema de cobro, para quienes resulten adjudicados en este segundo llamado.

Al ingresar de forma posterior en el ciclo lectivo, los nuevos beneficiarios percibirán un cronograma reducido de desembolsos en comparación con los inscriptos de la primera etapa del año.

Para los alumnos aprobados en Progresar Obligatorio, la liquidación se estructurará bajo el siguiente esquema:

4 cuotas mensuales ordinarias: asignación base del programa.

1 cuota estímulo: otorgada por acreditar la participación en actividades de extensión formativa.

1 cuota estímulo por rendimiento académico: abonada a quienes finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

Becas Progresar: quiénes deben anotarse y qué pasa con los trámites en evaluación de la primera etapa

Esta nueva convocatoria de las Becas Progresar 2026, promovida por el Ministerio de Capital Humano, está dirigida exclusivamente a aquellos estudiantes que no completaron la postulación en la primera fase del año o a quienes habiéndose anotado recibieron un rechazo administrativo y cumplen los requisitos para reingresar.

Por el contrario, los postulantes que participaron del primer llamado de las Becas Progresar 2026 y cuyo expediente aún figura «en evaluación» ante la Secretaría de Educación no deben realizar una nueva inscripción.

Dichas solicitudes continúan bajo auditoría técnica y, en caso de ser aprobadas en las próximas semanas, ANSES liquidará los fondos con el retroactivo correspondiente desde el inicio del período lectivo original.