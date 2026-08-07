Grave choque en la Ruta 40, en pleno temporal de nieve en El Bolsón: seis heridos y un rescate tras quedar una persona atrapada

La Ruta Nacional 40, a la altura de El Bolsón, fue escenario de un grave siniestro este viernes. Durante las primeras horas se registró un impactante choque que dejó como resultado seis heridos, uno de ellos tuvo que ser rescatado al quedar atrapado en uno de los autos involucrados.

Grave choque en la Ruta 40: qué se sabe de los heridos

El siniestro ocurrió a las 7 en el extremo sur de la Ruta 40, precisamente en el ingreso al Escuadrón de Gendarmería Nacional.

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, en diálogo con radios locales informó que al llegar se encontraron con una escena de gran complejidad debido a las condiciones climáticas y la cantidad de personas involucradas.

Los protagonistas del impacto fueron un auto Renault Sandero en el que se trasladaban cinco jóvenes, y una camioneta RAM ocupada únicamente por la conductora.

A raíz del choque, todos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital local. Navarro informó que varias de las personas presentaban politraumatismos y diversas lesiones . Agregó que, además, fue necesario utilizar herramientas hidráulicas para rescatar a uno de los ocupantes del Sandero que había quedado atrapado en el interior.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo fue el choque, el jefe de Bomberos explicó que ambos vehículos presentan importantes daños frontales y que el automóvil también registra un fuerte impacto lateral.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal policial, Gendarmería Nacional y el servicio de emergencias médicas.