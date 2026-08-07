Se conoció el supuesto acuerdo que habrían tenido Facundo Moyano y Candela Arizaga para cambiar su declaración

Según reveló Luis Ventura, existiría un presunto pacto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga para modificar la versión de los hechos en la causa que investiga al exdiputado. La investigación judicial, sin embargo, continúa en curso y la fiscalía sigue reuniendo pruebas.

La causa que involucra al exdiputado Facundo Moyano y a Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo luego de que el periodista Luis Ventura asegurara públicamente que habría existido un supuesto acuerdo entre ambos para modificar la declaración de la joven. La información fue difundida por Radio Mitre, que replicó las declaraciones del conductor televisivo.

Actualmente, Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras la fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El cambio de declaración de Candela Arizaga

En su declaración más reciente, Arizaga desligó a Moyano de cualquier responsabilidad en los hechos investigados. Según trascendió, sostuvo que durante esa madrugada consumió drogas porque no podía dormir y se encontraba aburrida. También afirmó que esa noche no hubo consumo de alcohol y señaló que la sustancia que utilizó «es fácil de conseguir».

Ese cambio respecto de las primeras versiones generó nuevas especulaciones sobre el avance de la causa y despertó interrogantes acerca de las circunstancias en las que se produjo la nueva declaración.

Qué dijo Luis Ventura sobre el supuesto pacto

Durante una intervención televisiva, Luis Ventura sostuvo que el cambio de abogado de Arizaga respondería a una estrategia para evitar que el testimonio perjudicara al exlegislador.

«¿Era bueno para Moyano que Storto defendiera solo a Candela? Entra a jugar Herrera, pero para defender a Candela y que no incline su testimonio. Defiendo a los dos, a favor de no agredir a Moyano», expresó el periodista.

Además, Ventura afirmó que el nuevo abogado habría viajado a Rosario para coordinar una versión común de los hechos y aseguró que ambas partes habrían mantenido comunicación pese a las restricciones que, según indicó, existían en ese momento.

Hasta el momento, esas afirmaciones corresponden exclusivamente a declaraciones públicas de Ventura y no fueron confirmadas por la Justicia.

La fiscalía sigue analizando las pruebas

El periodista también aseguró que existirían registros de cámaras de seguridad que aún no fueron difundidos públicamente y que podrían aportar nuevos elementos a la investigación.

«Tampoco vimos todos los videos, estamos viendo los que nos permitieron ver. Los videos son otros, los del sistema de seguridad del edificio», afirmó.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo evidencia y analizando el material incorporado al expediente. Por ahora, no hubo información oficial que confirme la existencia del supuesto acuerdo mencionado por Ventura ni que indique que esos presuntos videos hayan modificado el rumbo de la investigación.

Fuente: Radio Mitre.