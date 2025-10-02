Ya comenzaron a reasfaltar la Ruta 6 que une el Alto Valle con la Región Sur de Río Negro

La repavimentación de la Ruta 6 entre la rotonda de la Ruta 22 y Paso Córdoba. (Foto: Juan Thomes)

Desde la rotonda que la une con la Ruta 22 comenzó esta semana la repavimentación de la Ruta 6 en la zona de Roca, que lleva adelante la empresa CN Sapag, en un tramo que tiene 57 kilómetros.



En total serán 180 kilómetros los que se repavimentarán de la conexión entre el Alto Valle y la Región Sur de Río Negro.



El otro tramo que comprende la obra, que también abarca parte de la Ruta 8, es entre el empalme con la Ruta 68 (Ruta 6) y el paraje La Esperanza (ya en la Ruta 8), el otro sector de la obra que está a cargo de la empresa Centro Construcciones.



En este sector se empezó a repavimentar antes del invierno y ahora también se retomarán los trabajos en breve.



Las labores de suelos, el acondicionamiento y la compactación, habían comenzado en marzo de este año.

En la zona de Paso Córdoba, que es una área protegida con una importante cantidad de personas que asisten diariamente, y principalmente los fines de semana, a realizar actividades deportivas o recreativas, la obra tiene prevista banquinas asfaltadas para mayor seguridad de ciclistas y vehículos.

También se concretarán nuevos accesos y dársenas en los empalmes con la Ruta 7, que es la que va desde la zona conocida como Ceferino hasta la Isla Jordán de Cipolletti, por la margen sur del río Negro.

En el puente de Paso Córdoba, que en los últimos años tuvo un incesante paso de camiones que llevaban arena para la actividad petrolera en Vaca Muerta, se construirá una dársena de control de pesaje para cuidar el pavimento.

Los trabajos a un kilómetro de la Ruta 22. (Foto: Juan Thomes)

Cabe aclarar que en los últimos meses el tránsito de camiones con arenas para la actividad del fracking bajó considerablemente y representa actualmente un 10% de lo que era hace más de una año, de unos 300 camiones diarios a unos 30 por jornada.

«Esta intervención no solo mejora la conectividad entre el Alto Valle y la Región Sur, sino que potencia el turismo, la actividad productiva y la circulación cotidiana de miles de rionegrinos y rionegrinas», se indicó desde Vialidad Rionegrina.

Puntos principales de la obras de repavimentación de las Rutas 6 y 8 de Río Negro

Costos: Los trabajos conllevan una inversión de más de $32.000 millones y serán financiados íntegramente por el Gobierno de Río Negro.



Tramo 1: CN Sapag realiza la repavimentación de la ruta 6 en el tramo desde el empalme de la Ruta Nacional 22 y el empalme Ruta Provincial 68. Este tramo tiene 57 kilómetros.



Tramo 2: Centro Construcciones S.A. realiza el trayecto de la Ruta Provincial 8 hasta el paraje La Esperanza. En este caso son 128 kilómetros.



Paso por El Cuy: En el tramo 2, 97 kilómetros son sobre la Ruta Provincial 6 y 31 km pertenecen a la Ruta 8. Atraviesa la localidad de El Cuy, donde se realizará un derivador de importantes dimensiones.