Roca actualiza la aplicación de estacionamiento medido: ¿Quiénes deben descargar la nueva versión?

En Roca el precio por la media hora de estacionamiento es de $230. Foto: archivo.

La Municipalidad de Roca informó que actualizará la aplicación del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) para los usuarios de dispositivos Android.

Por esto, quienes utilicen el sistema deberán descargar la nueva aplicación «SEM Mobile«, antes del 6 de julio.

Según indicaron desde el Ejecutivo, ese día la versión anterior dejará de funcionar y será retirada de la tienda Play Store.

Además, señalaron que el cambio no implicará la pérdida de información. Al iniciar sesión en la nueva aplicación con el mismo usuario y contraseña, los usuarios conservarán tanto el saldo disponible como el historial de movimientos.

La actualización alcanza únicamente a quienes utilizan Android. En cambio, los usuarios de iPhone, quienes operan el servicio mediante los bots de mensajería o quienes realizan cargas de crédito de forma presencial no deberán realizar ninguna modificación.