Roca comenzó con una nueva obra de red cloacal sobre calle 25 de Mayo

Recomiendan a los conductores y peatones circular con precaución por el sector. Foto: Municipalidad de Roca.

El Municipio de Roca inició una nueva obra de ampliación de la red cloacal sobre calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Damas Patricias y San Juan. El objetivo de la intervención es extender el servicio esencial a los vecinos del sector y darle respuesta a la demanda actual y futura en uno de los corredores con mayor crecimiento en la ciudad.

Los trabajos contemplan la ejecución de 1.021 metros de cañería de PVC-RCPD de 160 milímetros de diámetro. Además, se realizarán 30 conexiones domiciliarias a la red cloacal y 30 conexiones de agua potable.

El proyecto también incluye la construcción de 11 cámaras de registro y la readecuación de dos bocas de registro existentes, para sí garantizar el funcionamiento de la nueva infraestructura al sistema sanitario ya instalado.

Desde el Municipio señalaron que esta obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de Roca, y busca mejorar «la calidad de vida de las familias, promover las condiciones adecuadas de salubridad y acompañar el crecimiento urbano con obras que amplían el acceso a los servicios básicos».

Destacaron que esta obra busca dar respuesta a la demanda actual y futura en el sector. Foto: Municipio de Roca.

Mientras se desarrollan las tareas, el Ejecutivo recomienda a los conductores y peatones circular con precaución por el sector intervenido, respetando la señalización, los desvíos establecidos y reduciendo la velocidad para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes transitan en la zona.