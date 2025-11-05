Roca avanza en la consolidación de su nueva área protegida sobre la ribera del río Negro

«Ahora empieza la etapa más importante: cómo se va a usar y cuidar el área«, resumió el concejal Nicolás Paschetta, del bloque Pasión por Roca, al describir la nueva fase del Área Ribera Norte. Explicó que la ordenanza, vigente desde octubre, ingresa ahora en su etapa de reglamentación, en la que se determinará qué dependencias municipales tendrán competencia sobre el sector y cómo se coordinará el control ambiental y urbano a lo largo de la franja comprendida entre la Isla 32 y el puente de Paso Córdoba.

La norma fija una franja de 500 metros sobre la margen norte del río, entre la Isla 32 y el puente de Paso Córdoba, que pasará a tener control directo del municipio. El área será destinada a actividades recreativas, turísticas y deportivas de bajo impacto, con un enfoque ambiental y de acceso libre.

«Se trata de un proyecto de uso comunitario, no de exclusión. Queremos que los vecinos vuelvan a disfrutar del río, que haya espacios para caminar, andar en bicicleta o compartir en familia, sin alterar la naturaleza del lugar», explicó Paschetta en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Según indicó el concejal, el Ejecutivo trabaja actualmente en el reglamento de aplicación, que definirá responsabilidades y medidas de control. “Cada ordenanza necesita una autoridad de aplicación. En este caso, será el municipio, que designará a las áreas correspondientes como pueden ser Obras Públicas, Ambiente y Turismo para coordinar acciones. Esa será la instancia clave para poner la norma en marcha”, precisó.

El proyecto contempla la creación de un paseo costero verde, con bicisendas, áreas de descanso y circuitos de baja intervención, además de zonas para food trucks o ferias que puedan promover el turismo local. “Queremos un desarrollo ordenado, como se ve en otras ciudades ribereñas: un corredor natural que proteja la costa y a la vez genere movimiento económico para emprendedores locales”, señaló el edil.

«Ordenar sin cerrar»: cómo se definirá el uso de la franja costera

Una de las novedades más relevantes de la reglamentación será la prohibición de nuevos barrios privados o loteos a menos de 500 metros del río. «En los sectores donde existan parcelas privadas que alcancen hasta la costa del río Negro, se deberá garantizar un camino de ribera de acceso público, con un ancho mínimo de 35 metros desde la línea de ribera», se detalla en el documento.

El concejal Paschetta afirmó que «durante años recibimos pedidos para avanzar con desarrollos en la costa. Esta norma pone un límite claro: el río y su ribera no son propiedad privada, son espacios comunes«.

Además, los barrios ya instalados deberán garantizar el acceso público a la ribera: «Hay barrios que deberán dejar corredores para que la gente pueda circular, el municipio será el encargado de supervisar. Si no lo hacen, la Justicia deberá intervenir, porque la costa no puede estar cerrada», afirmó.

El concejal reconoció que la norma genera debate en algunos sectores, aunque destacó que «el espíritu de esta medida no es prohibir, sino ordenar. Buscamos equilibrio, que se pueda disfrutar del río, pero cuidándolo y respetando su entorno natural».

Otro punto clave de la ordenanza es la protección de la zona productiva irrigada, que impide subdividir parcelas menores a seis hectáreas. «La producción es parte de la identidad de Roca, y este marco la defiende«, aseguró Paschetta.

El edil destacó que la Ribera Norte se concibe como una política de Estado que combina ambiente, turismo y planificación urbana. «Durante muchos años Roca creció de espaldas al río. Este proyecto busca lo contrario: mirarlo de frente, incorporarlo como parte de la vida de la ciudad y cuidarlo para las próximas generaciones«, reflexionó.

Área Ribera Norte protegida en Roca: aplicación progresiva

Aunque la ordenanza ya está vigente, su ejecución será gradual. «Son varios kilómetros de costa. Va a llevar tiempo intervenir, invertir y coordinar áreas, pero lo importante es que el marco está definido y empezamos a trabajar en acciones concretas«, señaló el concejal.

Entre esas acciones figuran la señalización del área, el diseño de senderos y accesos y la delimitación de zonas de conservación especial. También se prevé coordinar con organismos provinciales y nacionales para asegurar que las intervenciones cumplan con la legislación ambiental.

Paschetta adelantó que el municipio ya recibió propuestas de emprendedores turísticos y gastronómicos interesados en instalarse en el futuro corredor. «Hay interés genuino en sumarse, pero queremos hacerlo bien, sin improvisar. No buscamos un paseo comercial, sino un espacio de encuentro ordenado y sostenible», aclaró.

El concejal remarcó que el proyecto también servirá para descomprimir Paso Córdoba, actualmente saturado por la afluencia de visitantes. “La idea es distribuir el uso del río, generar nuevos puntos de recreación y que cada zona tenga su propio perfil. Paso Córdoba seguirá siendo un área protegida, y la Ribera Norte funcionará como su complemento natural”, detalló.

Finalmente, Paschetta subrayó que el valor del proyecto no se mide solo en obras, sino en cambio de perspectiva. “Esto no es solo una franja de tierra, es una forma de repensar la relación de Roca con su río. Estamos construyendo un vínculo nuevo, más responsable y más abierto”, concluyó.