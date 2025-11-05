Causa por el avión de Río Negro: rechazan el pedido de sobreseimiento de un exfuncionario

El juez desestimó el pedido de Regueira y amplió el plazo de investigación. Foto: Marcelo Ochoa.

El juez de garantías Adrián Dvorzak rechazó este miércoles el pedido de sobreseimiento presentado por el exsecretario Administrativo de la Secretaría General de Río Negro, Gonzalo Regueira, uno de los tres imputados en la causa por la compra del avión sanitario para la provincia, concretada en 2022.

El trámite judicial fue iniciado a partir de una denuncia del entonces legislador Pablo Barreno y también tiene como imputados al exsecretario general de la Gobernación, José María Apud; y al exdirector de Aeronáutica, José María Scheverín; por el delito de abuso de autoridad.

El pedido de Regueira fue formulado por su defensor, Luciano Perdriel; quién lo justificó en una «situación atípica» de la causa, que tiene «elementos particulares» y, remarcó: «Existe prueba inconvertible» sobre el accionar de su defendido.

Para la defensa el exfuncionario sólo cumplió «actividades administrativas», planteó que «no quedan dudas que Gonzalo Regueira no lo hizo» en referencia a la aprobación de la operación y que «la estimación del costo» fue realizada por la Dirección de Aeronáutica. «Más claro para defensa, imposible» indicó Perdriel.

El abogado explicó que existe documentación de la Contaduría General y de la Fiscalía de Estado que probarían la falta de responsabilidad de su defendido.

Por su parte, el fiscal Juan Pedro Peralta se opuso a la presentación porque «están los elementos suficientes para que esto avance» aunque reconoció que «advierto posturas encontradas con el resto de los imputados».

Dijo que «para el Ministerio Público Fiscal están reunidos los elementos para llevar a juicio» a los imputados «en esta causa» y puntualizó que «su intervención tiene un paso determinante» en referencia al accionar del imputado en todo el trámite que concluyó con la compra del avión y que «debe ser debatido en un juicio oral y público».

El juez Dvorzak consideró que «es prematuro el pedido de sobreseimiento» porque «hay una adecuación a una figura penal» y se inclinó por el rechazo, al tiempo que Perdriel pidió extender el plazo de investigación que vencía el 14 de este mes.

Justificó el pedido en que hace más de un año que no tiene respuesta a pedidos presentados ante el Ministerio de Salud y el Ipross que «son muy importantes para la defensa» y pidió el auxilio del magistrado para su concreción.

El juez confirmó su participación a través de la Oficina Judicial y prorrogó el plazo de investigación hasta el 30 de diciembre próximo.