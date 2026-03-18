Roca comenzó con la obra conector vial en calle Güemes

El Municipio de Roca inició la obra del Conector Vial de calle Güemes, un proyecto que marca el comienzo del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial y apunta a mejorar la circulación en una de las zonas más transitadas de la ciudad, con trabajos que incluyen pavimento, cordón cuneta, desagües y reorganización del estacionamiento.

La primera intervención se desarrolla sobre calle General Manuel M. Güemes, en el tramo comprendidoentre Jujuy y Mendoza, donde se ejecutarán tareas de construcción de cordón cuneta, badenes y pavimentación asfáltica.

A esto se suma la incorporación de estacionamientos a 45 grados, la demarcación de señalética vial y la instalación de alcantarillas en puntos estratégicos.

En este sentido, las obras hidráulicas previstas alcanzan a las intersecciones con las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en días de lluvia.

Desde el Municipio indicaron que este proyecto forma parte de un plan más amplio que se ejecutará por etapas y que contempla intervenciones en diez conectores urbanos de alto tránsito.

La iniciativa está orientada a «mejorar las principales arterias de la ciudad», como avenidas y calles con mayor tránsito vehicular que atraviesan y conectan diferentes barrios en sentido Norte-Sur y Este-Oeste.

Sin oposición vecinal y con inversión superior a $2.400 millones

La obra completa de del conectores viales cuenta con un presupuesto estimado de $2.472 millones y se ejecutará mediante licitación pública, bajo el sistema de ajuste alzado y con un plazo previsto de 365 días corridos.

Según informó el Ejecutivo, tras la apertura del Registro Público de Oposición en diciembre de 2025, no se registraron presentaciones en contra por parte de vecinos. Esto habilitó al Municipio a avanzar con la firma del contrato y el inicio de los trabajos.

En cuanto al esquema de financiamiento, se estableció un sistema diferenciado entre beneficiarios directos -frentistas- e indirectos.

Para los frentistas, el costo se calcula combinando la longitud del frente y la superficie del lote, con distintas opciones de pago que incluyen importantes descuentos por cancelación anticipada o planes en cuotas, algunos sin interés y otros bajo sistema de amortización.

Por su parte, los beneficiarios indirectos podrán abonar el aporte en seis cuotas mensuales sin interés.

El proyecto forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial aprobado por el Concejo Deliberante, y representa una de las primeras intervenciones de una estrategia más amplia que busca mejorar la infraestructura urbana y la circulación en la ciudad.