Roca demora la adhesión al RIGI: resistencias en el Concejo y una salida elegante a la vista

Una semana después del anuncio, el gobierno municipal de Roca todavía no presentó el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

La demora revela qué tan espinoso resulta el tema para el oficialismo roquense, donde la mayoría de los concejales se manifestaron abiertamente en contra del proyecto de Ley Bases impulsado por el gobierno nacional.

El martes pasado la intendenta, María Emilia Soria, anunció que pensaba suscribir el RIGI, a pesar de no ser “la herramienta que hubiésemos preferido”.

“Pero esa discusión ya fue saldada”, advirtió la mandataria antes de considerar que “hoy el RIGI es una realidad que forma parte del modelo de país que eligieron los argentinos”.

“No existe un camino alternativo para promover el desarrollo industrial que pueda transitarse a contramano con éxito», concluyó.

Esas declaraciones, enviadas a Diario RÍO NEGRO, cayeron como un baldazo de agua fría en el Deliberante, donde comenzaron las preguntas para saber cómo seguir la línea trazada por la intendenta sin ingresar en severas contradicciones con actos recientes y con la propia ideología de los ediles de Pasión por Roca.

Incluso ayer hubo más confusión, porque uno de los representantes del oficialismo puso en duda la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo.

“Todavía no ha ingresado nada. No sabemos cómo ni en qué condiciones. Sin dudas que tenemos algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Quizá no ingrese. No puedo verter opinión hasta tener en mis manos el proyecto”, dijo Juan Mercado durante una entrevista radial.

Diario RIO NEGRO consultó ayer nuevamente al Ejecutivo y se ratificó que la decisión de adherir al RIGI se mantiene firme, aunque “se está evaluando la forma de hacerlo: si mediante resolución ad referéndum del CD o proyecto de ordenanza”.

La primera opción evitaría la argumentación por parte de los concejales, que probablemente intentarán resumir todo a un trámite casi administrativo, sin exponerse.

Deberá esperarse, de todas maneras, qué rol asume la única concejal opositora, Belén Bavastri (JSRN).

«Los K y dos o tres zurdos…»

Por lo pronto, desde otro sector opositor salieron ayer a remarcar las dificultades del gobierno roquense para cumplir con el anuncio de Soria.

“Los K, y dos o tres zurdos en el municipio, pueden más que la voluntad de toda una Nación, Provincia y Ciudad”, señaló un comunicado de La Libertad Avanza, cuyos referentes presentaron un proyecto de adhesión al RIGI antes de que el Ejecutivo hablara públicamente sobre su decisión.

Ese documento agrega que la situación de demora “no puede suceder” y que “la indecisión y titubeos del Ejecutivo local transmiten un mensaje de inestabilidad e inacción que, en vez de acercar a futuros inversores, los repele”.

“Ya perdimos 100 millones de dólares de inversión de la Arenera NRG, que más tenemos que perder para que se pongan a trabajar en serio por la ciudad”, agregaron.

Luego hablaron del Parque Industrial II como “un desierto alambrado que no ha generado ni un puesto de trabajo para los roquenses”.

“Esa es la única política productiva de esta gestión, un total fracaso. Teniendo en cuenta esto, deberían abrazar el RIGI con la mayor predisposición, ya que viene a solucionar un problema que la gestión Soria, no pudo o no supo resolver en años”, finalizaron.