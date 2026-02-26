Roca saldrá a controlar las velocidades máximas con radares móviles

La municipalidad de Roca, en el marco de su política de seguridad vial, comenzará a realizar controles rutinarios de exceso de velocidad en distintos sectores de la ciudad, según el Código de Tránsito Ordenanza N° 4845.



Para ello, según indicó el municipio que dirige María Emilia Soria, «se utilizarán equipos homologados y certificados, cumpliendo con la Ley Nacional de Tránsito, garantizando mediciones precisas, confiables y transparentes para todos los conductores. En este mismo sentido, ya comenzó a instalarse la cartelería que indicativa de la presencia de radares móviles en la zona».

Dónde se realizarán los controles de velocidades máximas



Estos controles comenzarán a realizarse a partir de la semana próxima, instalándose inicialmente en los siguientes puntos:



– José Ingenieros altura Río Negro, sentido Este – Oeste (Velocidad max. 40 km/h).

–Rochdale altura Israel, sentido Este – Oeste (Velocidad max. 40 km/h)

–Damas Patricias altura Ayala, sentido Norte – Sur (Velocidad max. 40 km/h).

–25 de Mayo altura Don Bosco, sentido Este – Oeste (Velocidad max. 20 km/h)

–Jujuy altura Los Perales, sentido Norte – Sur (Velocidad max. 40 km/h).

Cuáles son las velocidades máximas en Roca

Cabe recordar que la normativa municipal fija con claridad los límites de circulación, sobre velocidades máximas y mínimas:

*Velocidad máxima en zona urbana: 40 km/h

*Velocidad máxima en zona rural: 60 km/h

*Velocidad mínima en calles de gran circulación o en bocacalles: 20 km/h



De cuánto son las multas por exceso de velocidad en Roca

Asimismo, en su Art. 114, establece el Régimen sancionatorio: «Quien circule sin respetar las velocidades máximas será sancionado con multas de 50 a 500 USAM, considerándose falta grave:

a) Superar los 60 km/h en avenidas y zonas rurales.

b) Superar los 40 km/h en calles.»



Según indicó el municipio, «esta medida se suma a los controles de cruce de semáforo en rojo que se vienen llevando a cabo en el marco del programa de seguridad vial, consolidando el compromiso del Municipio con la prevención de accidentes y la protección de todos los vecinos y vecinas».

