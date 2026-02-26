Roca saldrá a controlar las velocidades máximas con radares móviles
El municipio informó que comenzará a realizar controles en cinco sectores de la ciudad. Cuáles son los topes y de cuánto las multas.
La municipalidad de Roca, en el marco de su política de seguridad vial, comenzará a realizar controles rutinarios de exceso de velocidad en distintos sectores de la ciudad, según el Código de Tránsito Ordenanza N° 4845.
Para ello, según indicó el municipio que dirige María Emilia Soria, «se utilizarán equipos homologados y certificados, cumpliendo con la Ley Nacional de Tránsito, garantizando mediciones precisas, confiables y transparentes para todos los conductores. En este mismo sentido, ya comenzó a instalarse la cartelería que indicativa de la presencia de radares móviles en la zona».
Dónde se realizarán los controles de velocidades máximas
Estos controles comenzarán a realizarse a partir de la semana próxima, instalándose inicialmente en los siguientes puntos:
– José Ingenieros altura Río Negro, sentido Este – Oeste (Velocidad max. 40 km/h).
–Rochdale altura Israel, sentido Este – Oeste (Velocidad max. 40 km/h)
–Damas Patricias altura Ayala, sentido Norte – Sur (Velocidad max. 40 km/h).
–25 de Mayo altura Don Bosco, sentido Este – Oeste (Velocidad max. 20 km/h)
–Jujuy altura Los Perales, sentido Norte – Sur (Velocidad max. 40 km/h).
Cuáles son las velocidades máximas en Roca
Cabe recordar que la normativa municipal fija con claridad los límites de circulación, sobre velocidades máximas y mínimas:
*Velocidad máxima en zona urbana: 40 km/h
*Velocidad máxima en zona rural: 60 km/h
*Velocidad mínima en calles de gran circulación o en bocacalles: 20 km/h
De cuánto son las multas por exceso de velocidad en Roca
Asimismo, en su Art. 114, establece el Régimen sancionatorio: «Quien circule sin respetar las velocidades máximas será sancionado con multas de 50 a 500 USAM, considerándose falta grave:
a) Superar los 60 km/h en avenidas y zonas rurales.
b) Superar los 40 km/h en calles.»
Según indicó el municipio, «esta medida se suma a los controles de cruce de semáforo en rojo que se vienen llevando a cabo en el marco del programa de seguridad vial, consolidando el compromiso del Municipio con la prevención de accidentes y la protección de todos los vecinos y vecinas».
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar