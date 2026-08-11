«No soy adicto ni violento»: la contundente defensa de Facundo Moyano sobre la noche del escándalo

Facundo Moyano, el dirigente político y sindical, rompió el silencio en las últimas horas luego del escándalo en el que se vio envuelto días atrás, en el marco de una entrevista exclusiva con Rodolfo Barili para Telefe Noticias.

Luego de haber permanecido un día detenido y quedar imputado en una causa penal por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, Facundo Moyano rechazó de manera enfática las imputaciones de la Justicia.

En su relato, dio una versión inédita sobre la dramática madrugada del pasado martes 4 de agosto en su departamento de la avenida del Libertador al 5400, asegurando que su pareja, la modelo Candela Arizaga, sufrió una falla cardíaca dentro de la vivienda y que él debió aplicarle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para salvarle la vida.

Los detalles de la emergencia médica y la versión de Facundo Moyano sobre Candela Arizaga

El descargo de Facundo Moyano buscó reinterpretar la secuencia de llamadas al 911, efectuadas desde el edificio en el barrio porteño de Belgrano. Según el dirigente, la alerta transmitida inicialmente al encargado no refería a un malestar propio, sino a la descompensación de la joven.

«Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero; claramente yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro», argumentó Facundo Moyano, remarcando que cuenta con grabaciones audiovisuales internas para respaldar sus palabras ante el fiscal interviniente.

Asimismo, el dirigente sostuvo que la joven no recuerda el episodio por haber perdido el conocimiento y justificó por qué ella terminó corriendo descalza por la vía pública, vinculando su accionar a un estado de desorientación posterior a la emergencia.

Consultado sobre el consumo de sustancias durante esa noche, Facundo Moyano negó de forma tajante haber ingerido cocaína y remarcó que no padece problemas de adicción. Además, fundamentó su decisión de negarse a los análisis de sangre y orina al momento de la detención como una recomendación técnica de sus abogados defensores, Miguel Molina y equipo.

En relación con las imágenes de las cámaras de seguridad que lo muestran en la calle, el exlegislador aclaró que el individuo que aparece inmediatamente detrás de la joven en los primeros tramos no era él, sino un efectivo de la Policía de la Ciudad, y subrayó que fue él mismo quien solicitó la presencia de la fuerza pública y de una ambulancia del SAME.

La declaración judicial de Candela Arizaga y el pedido para levantar las restricciones

El testimonio del dirigente coincide en puntos sustanciales con la reciente ampliación de la declaración indagatoria vertida por la propia Candela Arizaga, en los tribunales. Tras hablar ante la fiscalía, la joven descartó agresiones físicas directas por parte de su pareja y atribuyó su conducta a una crisis emocional severa.

«No hubo violencia, tuve un brote, lamentablemente; lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien», manifestó la modelo ante la prensa, añadiendo que su intento de huida por la avenida no respondía a un escape de Moyano, sino a un estado de pánico generalizado frente a quienes intentaban asistirla en la vía pública.

A la espera de que la Justicia determine si hace lugar al pedido de la defensa para levantar las medidas cautelares de restricción de acercamiento —solicitud que cuenta con el aval explícito de la joven para retomar la convivencia—, Facundo Moyano consideró que su condición de figura pública influyó en la severidad de su aprehensión inicial. «Soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano», concluyó.