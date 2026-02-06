Rodrigo Buteler recibió a Alberto Weretilneck para analizar futuras obras para Cipolletti

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se reunió en su despacho con el el gobernador, Alberto Weretilneck; para analizar el crecimiento que se registra en la ciudad y acordaron una «amplia agenda» de obras de infraestructura «para acompañar ese desarrollo».

Durante durante la reunión el jefe comunal destacó el aumento de inversiones privadas, con más de 17 edificios en construcción, nuevos loteos y la llegada de empresas, especialmente impulsadas por el impacto regional de Vaca Muerta.

«Estamos planificando la ciudad, tenemos un gran nivel de crecimiento sobre todo en inversiones privadas, eso requiere inversión pública para acompañar ese desarrollo de la infraestructura, de eso hablamos con Alberto» explicó, mientras que gobernador subrayó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio: «Para que ese crecimiento nos encuentre preparados».

En materia de obras consideradas «estratégicas» se avanza con la licitación para el entubamiento de los pluviales de Vélez Sársfield y Paso de los Libres, la nueva doble vía de la Circunvalación Perón y la finalización del acueducto de la zona norte, con financiamiento provincial y municipal.

«Nos va a permitir que de Circunvalación al norte, todos esos barrios tengan el agua que se merecen”, aseguró Buteler.

También se anunció la ampliación del sistema de captación y distribución de agua con financiamiento internacional, nuevas redes de gas en Puente 83, Puente Madera y Labraña, la construcción de 31 Viviendas y el desarrollo del Parque Central de Tres Arroyos, que contará con skatepark, canchas y juegos, marcando un antes y un después para el sector.

En materia vial, Buteler confirmó que Cipolletti ejecutará 500 cuadras de asfalto en un solo período, una cifra histórica, financiada con presupuesto 100% municipal y Weretilneck destacó que «nunca en la etapa democrática se hicieron 500 cuadras en una sola gestión».

Además, se realizarán nuevas rotondas estratégicas y se avanzará en obras comunitarias y de seguridad, con refuerzos en prevención del delito y el sistema 911. La agenda también incluye la reparación de escuelas y la inauguración de nuevos establecimientos educativos en el Distrito Vecinal y la construcción del Colegio Técnico en el mismo sector.