Rogelio Frigerio y una grave denuncia por espionaje en Entre Ríos: encontraron cámaras y micrófonos ocultos
El Gobierno entrerriano presentó una denuncia penal y abrió una investigación interna tras el hallazgo de dispositivos de grabación ocultos en dependencias oficiales, incluida la oficina del gobernador Rogelio Frigerio.
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó que fueron encontrados dispositivos de grabación de audio y video ocultos en distintas dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación.
Ante la gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, el Ejecutivo provincial realizó una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.
Paralelamente, se inició una investigación administrativa interna con el objetivo de determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
Desde el gobierno provincial se emitió un comunicado en el que se señaló: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.
En ese sentido, se remarcó: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 21, 2026
Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.
En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo
Asimismo, se insistió en que la investigación llegará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.
Finalmente, el comunicado concluyó: “La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”.
