Rogelio Frigerio y una grave denuncia por espionaje en Entre Ríos: encontraron cámaras y micrófonos ocultos

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó que fueron encontrados dispositivos de grabación de audio y video ocultos en distintas dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación.

Escándalo institucional en Entre Ríos: encontraron dispositivos de espionaje

Ante la gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, el Ejecutivo provincial realizó una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.

Paralelamente, se inició una investigación administrativa interna con el objetivo de determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

Desde el gobierno provincial se emitió un comunicado en el que se señaló: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.

En ese sentido, se remarcó: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.



Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.



En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 21, 2026

Asimismo, se insistió en que la investigación llegará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.

Finalmente, el comunicado concluyó: “La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”.