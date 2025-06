Rolando Figueroa apuntó contra el hijo de un exgobernador: «No viene hace 18 años a trabajar y se quiere jubilar»

El gobernador Rolando Figueroa presentó “Proyecta Futuro”, un proyecto que destinará más de 1.200 millones de pesos en créditos de hasta 30 millones para jóvenes neuquinos. En la presentación del programa, el mandatario brindó un discurso contra los ñoquis del Estado y apuntó contra el hijo de un exgobernador: «No viene hace 18 años a trabajar y se quiere jubilar».

El acto sucedió este viernes en Casa de Gobierno, en donde se presentó oficialmente la línea de créditos destinada a personas de entre 18 y 35 años que tengan un emprendimiento, una pyme en marcha o desarrollen una actividad profesional con una antigüedad mayor a seis meses.

En la explicación del programa, el gobernador habló de distribución de oportunidades y que, para lograr dicho objetivo, se tienen que eliminar gastos innecesarios para evitar injusticias para poder poner a disposición los recursos provinciales de la manera más equitativa posible.

En ese sentido, ejemplificó: «No le podemos pagar lo mismo a un ñoqui que a una persona que trabaje. Al ñoqui no le podemos pagar sueldo, se tiene que ir a la casa».

Figueroa añadió que si se le aplica un sumario a una persona que no trabaja en el Estado, la persona no puede decir que están perjudicando a su familia. «Ellos le hicieron eso a sus hijos no viniendo a trabajar», sostuvo y puntualizó: «Le hicieron daño a toda una sociedad que les termina pagando el sueldo».

Rolando Figueroa trató de ñoqui al hijo de un exgobernador de Neuquén

El gobernador de Neuquén indicó que los acomodados de la política dentro del Estado no suelen ser de familias humilde y que para colmo suelen cobrar mucho más que el resto. «Y cuando se les termina el curro, a lo mejor terminan militando en otro partido», detalló.

Figueroa afirmó que en su gestión están «sacando a todos los ñoquis del Estado, llame quien se llame» y aclaró que quienes más tienen que «dar el ejemplo» son los que tuvieron la oportunidad de trabajar dentro de las áreas de gobierno.

«Y cuando digo llame quien se llame, si hay algún hijo de algún ex gobernador de esta provincia que no viene hace 18 años a trabajar y se quiere jubilar, en nombre de todos los neuquinos le tenemos que decir ¿vos no te podés jubilar porque vos has estafado al pueblo de Neuquén‘», sentenció.