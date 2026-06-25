¿Guiño a River? Ángel Correa no se presentó al primer día de pretemporada de Tigres

Mientras se intenta avanzar con las negociaciones y poder llegar a un acuerdo, el argentino Ángel Correa decidió hoy no presentarse en el primer día de pretemporada de su equipo, Tigres de México; señal que confirma su postura y deseo de regresar a nuestro país.

El delantero campeón del mundo en 2022 ya hizo público su deseo de vestir la camiseta de River Plate, hasta incluso llegó a un acuerdo de palabra con el Millonario, pero el problema radica en la inflexibilidad de la dirigencia mexicana.

Tigres se mantiene firme y no piensa dejarlo ir por menos de 15 millones de dólares. La dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, sigue negociando y también presiona el jugador, al punto tal que este jueves no se presentó a los entrenamientos.

El delantero, ex Atlético de Madrid, debía presentarse al predio del equipo para someterse a estudios médicos, previo al viaje previsto a California, donde el conjunto felino realizará la parte más intensa de la pretemporada.

Su ausencia hoy, la cual causó una enorme sorpresa y malestar en el cuerpo técnico de Guido Pizzaro, se interpreta claramente como una señal de protesta del jugador, forzando el cierre de las negociaciones y su salida de Tigres.

Días atrás, el presidente del club, Carlos Emilio González, ante dicha posibilidad había manifestado: “No hemos recibido nada. Ángel es parte fundamental de nuestro futuro, tiene mucho que darnos. Sabemos que él está contento, su familia está feliz en Monterrey y no hay planes más allá más que detenerlo dentro del equipo”.