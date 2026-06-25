¿Guiño a River? Ángel Correa no se presentó al primer día de pretemporada de Tigres
El club mexicano pretende al menos 15 millones de dólares para desprenderse del argentino.
Mientras se intenta avanzar con las negociaciones y poder llegar a un acuerdo, el argentino Ángel Correa decidió hoy no presentarse en el primer día de pretemporada de su equipo, Tigres de México; señal que confirma su postura y deseo de regresar a nuestro país.
El delantero campeón del mundo en 2022 ya hizo público su deseo de vestir la camiseta de River Plate, hasta incluso llegó a un acuerdo de palabra con el Millonario, pero el problema radica en la inflexibilidad de la dirigencia mexicana.
Tigres se mantiene firme y no piensa dejarlo ir por menos de 15 millones de dólares. La dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, sigue negociando y también presiona el jugador, al punto tal que este jueves no se presentó a los entrenamientos.
El delantero, ex Atlético de Madrid, debía presentarse al predio del equipo para someterse a estudios médicos, previo al viaje previsto a California, donde el conjunto felino realizará la parte más intensa de la pretemporada.
Su ausencia hoy, la cual causó una enorme sorpresa y malestar en el cuerpo técnico de Guido Pizzaro, se interpreta claramente como una señal de protesta del jugador, forzando el cierre de las negociaciones y su salida de Tigres.
Días atrás, el presidente del club, Carlos Emilio González, ante dicha posibilidad había manifestado: “No hemos recibido nada. Ángel es parte fundamental de nuestro futuro, tiene mucho que darnos. Sabemos que él está contento, su familia está feliz en Monterrey y no hay planes más allá más que detenerlo dentro del equipo”.
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