Rolando Figueroa «en la duda» por las indefiniciones de Javier Milei en el Congreso: elecciones 2025, PASO y extraordinarias

Presente en una inauguración de asfalto en la ciudad de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa trazó este lunes algunas definiciones y también dudas sobre el año político que inicia, con las elecciones nacionales de media término y la posible eliminación de las PASO, además de las sesiones extraordinarias que convocó Javier Milei en el Congreso.

El mandatario provincial, que se mostró junto al intendente capitalino Mariano Gaido, planteó en declaraciones a los medios «estar en duda» sobre si «va a haber o no PASO», por lo que en su Gobierno «estamos concentrados en la gestión».

Sostuvo en ese sentido que «para defender una buena gestión tenemos que defender los recursos de los neuquinos» y adelantó que para eso se está trabajando «en una propuesta muy neuquina».

Sin embargo, al ser consultado por la definición de candidaturas, fue cauto: «No sabemos todavía la fecha de las elecciones, por lo que sería poner el carro antes que el caballo».

Figueroa también analizó que el gobierno de Milei «le está costando armar la agenda de las sesiones extraordinarias», aunque le reconoció a la gestión libertaria que «no nos ha prometido cosas que no iban a llegar«, es decir que «no nos falla porque no nos ha prometido nada, no tenemos la ilusión de recibir algo que finalmente no vamos a recibir».

Indicó que, en ese contesto, existe «una buena visión con los intendentes», con los que se ha planteado «los problemas de Neuquén y cómo vamos a resolverlos», ya que acá «no existe una dicotomía entre unos y otros».

Figueroa y Gaido inauguraron asfalto en la calle Rhode. Foto: Matías Subat.

Rolando Figueroa y el plan para las elecciones 2025 en Neuquén

Como publicó Diario RÍO NEGRO, el gobernador encabezó hace unos días una reunión política en San Martín de los Andes, donde delineó la estrategia para las elecciones nacionales con la presentación de La Neuquinidad como lema aglutinador del frente que pondrá en competencia para conseguir las bancas que se renuevan en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado.

En ese encuentro Figueroa firmó actas con integrantes de la mesa política de su alianza y también con 56 de los 57 intendentes (Ramón Rioseco de Cutral Co fue el único que no participó) donde se plasmó el compromiso de acompañar a los candidatos que él nomine.

Según pudo saber este medio Figueroa no dio nombres pero delineó los perfiles y dijo que tienen que ser «aceptados por todos los espacios políticos».

Los candidatos estarían definidos en mayo o un mes antes, si finalmente hay Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en agosto. Los nombres que más resuenan, por ahora, son los de sus dos ministros de confianza, Juan Luis «Pepé» Ousset, y Julieta Corroza.

En la elección se renovarán seis bancas de Neuquén, tres de diputados y tres de senadores.