Boca quedó complicado, pero un triunfo de Cruzeiro le clarifica el panorama en la Copa Libertadores

Boca perdió dos partidos seguidos en la Copa Libertadores y el paso en falso en Guayaquil, ante Barcelona, le complicó el panorama en el grupo D. Al Xeneize le bastaba con llevarse algo (un punto) para llegar tranquilo a la recta final de la primera fase, pero la derrota lo dejó con poco margen en la previa de los dos partidos como local, ante Cruzeiro y Universidad Católica.

Este miércoles desde las 23, chilenos y brasileños se verán las caras por la cuarta fecha y el resultado será fundamental para el equipo de Claudio Úbeda. Una victoria de los de Belo Horizonte llevará tranquilidad al mundo Boca, pero todo cambiaría si el triunfo queda en casa.

Hasta el momento, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica están igualados en puntos (6), pero al menos uno de los dos equipos (si igualan, serán ambos) superará al Xeneize. Sin embargo, si hay impacto visitante, el panorama cambia.

Por qué Boca «alienta» a Cruzeiro

Una victoria de Cruzeiro aclararía el panorama para Boca, que solo necesitaría vencer a la Católica en la última fecha para meterse en octavos de final, sin depender de lo que suceda en la quinta jornada ante los brasileños en La Bombonera. Esto sucede gracias al sistema olímpico que se implementó en esta edición de la Copa para desempatar.

Si los brasileños ganan, Católica quedará con 6 puntos, pudiendo llegar a la última fecha con un máximo de 3 puntos de diferencia con el Xeneize (imaginando un escenario negativo donde vencen a Barcelona en Chile y Boca cae ante Cruzeiro). De esta manera, un triunfo azul y oro en la última jornada serviría para alcanzarlos en puntos, quedando por encima en la tabla por haber ganado los dos enfrentamientos directos entre sí.

Qué pasa si gana Católica

Un festejo de Universidad Católica complicaría la historia para Boca, que quedaría prácticamente obligado a ganar los dos partidos que le quedan en su estadio para clasificarse. Con este panorama, Cruzeiro se quedaría con 6, pero no perder en La Bombonera lo dejará a un paso de la clasificación gracias al desempate olímpico.

En síntesis, lo que más le conviene a Boca es que gane Cruzeiro; un empate lo deja en una posición expectante; y si los tres puntos quedan en Chile el margen se acorta. Sin embargo, la realidad es que si el Xeneize se hace fuerte en su cancha y termina con un 6-6, se meterá en octavos, con altas chances de ser el 1 del grupo D.