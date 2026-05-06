Menos filas y más atención desde casa: Río Negro aprobó la salud digital y así impactará en hospitales

De la consulta por videollamada a la receta digital. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura de Río Negro aprobó la nueva Ley de Salud Digital, una herramienta que busca algo concreto, que acceder al sistema de salud sea más simple, rápido y sin importar en qué punto de la provincia viva cada persona.

La norma apunta a ordenar y modernizar el sistema sanitario con el uso de tecnología. Pero más allá de los conceptos técnicos, el cambio se traduce en situaciones cotidianas, poder hacer una consulta médica sin viajar, acceder a estudios desde el celular o evitar trámites presenciales innecesarios.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, establece reglas claras para el uso de herramientas digitales en la atención médica y pone el foco en mejorar la experiencia de los pacientes.

Qué cambia en la práctica

Uno de los cambios más concretos tiene que ver con la telesalud. Aunque el término suene técnico, en la práctica es bastante simple.

La secretaria de Salud Digital, Giuliana Mangini, lo explicó en términos simples, no se trata solo de computadoras. «La telesalud incluye todo lo que se puede hacer a distancia con herramientas digitales dentro del sistema de salud. No solo consultas médicas, sino también pedir turnos, recibir orientación o hacer seguimientos», señaló a Diario RÍO NEGRO.

Dentro de ese universo aparece la telemedicina, que es cuando «hay atención directa entre un médico y un paciente, como una consulta por videollamada», el análisis de estudios o el control de una enfermedad sin necesidad de estar cara a cara.

«Actualmente, este sistema ya se utiliza cuando en una localidad no hay especialistas», aclaró Mangini. En esos casos, el hospital gestiona una consulta a distancia con profesionales de otros puntos de la provincia.

Menos viajes, más acceso

El objetivo principal es reducir distancias, algo clave en una provincia extensa como Río Negro.

En la práctica, un paciente de la Región Sur podrá acceder a un especialista sin necesidad de viajar a Viedma o a otras ciudades. La atención se canaliza a través de hospitales o centros de salud, que funcionan como nexo para organizar turnos y consultas.

Historia clínica y recetas digitales

La ley también impulsa cambios importantes en cómo se maneja la información médica: la historia clínica será electrónica, lo que permitirá que los datos estén disponibles en cualquier centro de salud. A su vez, las recetas podrán emitirse de forma digital, evitando el papel. Los sistemas deberán estar conectados entre sí, para que la información «acompañe» al paciente.

Además, se establece que los datos de salud pertenecen a cada persona, que podrá acceder a ellos de forma gratuita.

Qué pasa con quienes no usan tecnología

Uno de los puntos que se buscó aclarar es que la digitalización no reemplaza la atención tradicional.

Según explicó Mangini, «los canales presenciales van a seguir existiendo» para evitar que la brecha digital deje a alguien afuera del sistema.

Aunque la ley es nueva, muchas de estas herramientas ya están en marcha en hospitales de Río Negro. La diferencia es que ahora tendrán un respaldo legal y un marco más ordenado para su expansión.