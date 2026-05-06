Amenazó con un arma por WhatsApp y terminó allanado en Bariloche: secuestraron un revólver calibre 38

La Policía de Río Negro secuestró un arma de fuego en un allanamiento realizado en el barrio Nuestras Malvinas de Bariloche, en el marco de una investigación por amenazas calificadas. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 2º.

La causa se inició el 8 de abril, cuando un hombre denunció que había sido amenazado por otra persona con quien compartía una actividad laboral. Según el testimonio, el agresor le envió una imagen de un arma y lo intimidó con dispararle.

El operativo y el secuestro

Tras tareas investigativas, que incluyeron la constatación del domicilio del sospechoso, la Policía concretó este martes el allanamiento. En el lugar, los efectivos hallaron el arma cuya fotografía había sido enviada a la víctima mediante un mensaje temporal de WhatsApp.

El revólver calibre 38 fue secuestrado para su peritaje y, según se informó, contenía cuatro municiones en su interior.