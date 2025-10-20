La campaña de La Neuquinidad fue la que más aportes recaudó: cuánto declararon los partidos en la justicia

Julieta Corroza y "Pepé" Ousset encabezan la lista de senadores de La Neuquinidad. Foto: gentileza.

La Neuquinidad, la alianza del gobernador Rolando Figueroa para estas legislativas, fue la que más aportes recaudó para su campaña, según los informes que las agrupaciones presentaron la semana pasada en la justicia electoral.

El jueves venció el plazo del cronograma para presentar los informes previos de financiamiento de campaña y la mayoría cumplió, excepto Desarrollo Ciudadano y Unidad Popular, a los que se les dio como “no presentado”.

De Fuerza Patria este diario no pudo conocer si envió la información, pero llevaba recibidos cerca de 27 millones de pesos en aportes privados, además de los 69,1 millones que le correspondieron como aporte público.

Entre los que sí enviaron los informes, se destaca el de La Neuquinidad, con una suma total de 343 millones de pesos contabilizados más otros 10 millones que consignó como “previstos” para recibir.

De ese monto, casi un 93% provino de aportes privados de personas humanas y algunas empresas o personas jurídicas: recaudó 190,1 millones para la lista de senadores que encabeza Julieta Corroza y 137,5 millones para la de diputados que lidera Karina Maureira.

La Libertad Avanza declaró seis veces menos

La Libertad Avanza declaró en su informe previo haber obtenido financiamiento por 57,2 millones de pesos, seis veces menos que La Neuquinidad. De ese total, 20,4 millones fueron aportes privados, según informó al juzgado de Carolina Pandolfi.

En tanto Fuerza Libertaria declaró 110,8 millones de pesos en ingresos de los cuales 18,6 fueron privados.

El partido Más por Neuquén solo declaró ingresos públicos por 52,9 millones de pesos al igual que el Movimiento al Socialismo, con 36,8 millones.

Y el FIT Unidad informó financiamiento por 133,4 millones, casi la totalidad en aportes estatales.