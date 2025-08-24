La UNCo, próxima escala de Figueroa

Tres reuniones en Junín de los Andes, el fin de semana pasado, levantaron una polvareda política alrededor del gobernador Rolando Figueroa y su estrategia, no solo para las elecciones de octubre, sino para las que vendrán en el 2026.

El mandatario tuvo tres encuentros en esa ciudad del sur de la provincia: con independientes, con la militancia de su partido, Comunidad, y con la del Movimiento Popular Neuquino. Hubo varios audios filtrados a una radio local donde se lo escuchó al gobernador sugerir que podría ir por la presidencia del MPN en el 2026, si la interna se juega con reglas claras.

Figueroa habló de “reconstruir” el partido, tras la derrota histórica del 2023, analizó como acertada la decisión de no participar en las legislativas nacionales de este año y apuntó que, para eso, hay que prometer y cumplir. “Por eso a Felipe Sapag lo respetamos tanto, porque no te sanateaba”, afirmó.

En el entorno del gobernador nadie negó los audios, pero sí relativizaron lo dicho. Es cierto que, en el mismo encuentro, Figueroa ratificó que lo de los partidos hegemónicos no va más y que las alianzas llegaron para quedarse. Incluso les propuso crear “ductos” hacia el 2027 que confluyan en el próximo armado de gobierno a los intendentes. Pero lo de querer ir por la presidencia del partido el año que viene parece haber sonado más como una estrategia ordenadora que como una definición cierta.

Aseguran que Figueroa ve en el MPN demasiados interesados por quedarse con la llave de Olascoaga 1002, pero que todavía no es tiempo. Declarar su intención de ser, entonces, funciona como potencia ordenadora frente a la militancia: clávame una duda y me quedaré a tu lado, ya lo dijo un puertorriqueño.

Ese raid de charlas en Junín de los Andes y los audios filtrados, sin embargo, dejaron otra punta aún más interesante y fue la revelación de que el gobernador buscará disputar la elección de la Universidad Nacional del Comahue en 2026.

La rectora Beatriz Gentile finaliza su mandato en mayo y ya anticipó a este diario que no irá por la reelección. Es más, si llegara a ganar una banca de diputada con la lista de Fuerza Patria, tampoco terminará su gestión.

Figueroa dijo a la militancia “guarda” cuando un dirigente gremial como Carlos Quintriqueo se mete a hacer política porque “después te van por el gremio”. “Como la rectora de la universidad se metió a hacer política: después van a ir por la universidad. O al menos yo voy a ir por la universidad. ¿Por qué la tenemos que bancar nosotros para que después la manejen ellos?”, se preguntó.

Figueroa ya cuenta con un plan para eso. El gobernador está confiado con que tiene a la mayoría de los decanos trabajando con la gestión (dicen que quedaron “molestos” porque la rectora no les había anticipado su intención de lanzarse a la política) y da señales de buscar una “renovación” en la dirigencia universitaria, pero también de la propia casa de estudios. “Hay que hacerla más moderna, aulas híbridas, tecnología”, se entusiasma el rolismo.

Claro que todo eso necesitará financiamiento, que no alcanza con el que aportan las provincias. Solamente la crisis salarial en las universidades es desesperante y va a requerir, sí, sea el próximo rector del PJ, de La Neuquinidad o del partido que sea, pelearse con el gobierno nacional para resolverla.

Y esa pelea será en el Congreso, donde el electorado empieza a reclamar posiciones claras a favor o en contra. La ausencia esta semana de la diputada Tanya Bertoldi de la votación por el aumento a los jubilados abrió un mar de dudas sobre si fue una estrategia del gobierno provincial para “ayudar” a sostener el veto, pese a que la legisladora explicó su faltazo en una descompensación de salud.