Rolando Figueroa se quejó de las empresas de servicios que no aportan a las becas: «no les interesa la educación»

El gobernador Rolando Figueroa advirtió que en el plan provincial de becas Gregorio Álvarez hay empresas de la industria hidrocarburífera, en especial las de servicios, a las que les cuesta aportar dinero. «Sobre todo nos cuesta con las empresas de servicios. Schlumberger que es tan importante, 0 peso pone para los estudiantes. Estas son las cosas que tenemos que hablar. Hay empresas que invierten, pero también otras a las que no les interesa la educación de nuestro chicos», enfatizó en Cutral Co. Lo hizo en la inauguración del primer congreso Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta.

Durante hoy y hasta mañana, se desarrolla en Cutral Co el congreso nacional al que asistieron alrededor de 400 estudiantes de ingeniería de la UTN, de diferentes puntos del país, organizado por la facultad Regional del Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa asistió a la inauguración oficial y en su mensaje describió el origen de la cuenca neuquina y cómo avanzó la actividad desde el desarrollo del convencional al no convencional y la importancia de Vaca Muerta. Figueroa hizo hincapié en las proyecciones de la industria y la aparición de la Inteligencia Artificial que tiene una alta demanda de energía. Les habló a los estudiantes de ingeniería a quienes les vaticinó que «tendrán mucho trabajo».

La inversión de la industria

El gobernador neuquino destacó la fuerte inversión que realiza la industria del petróleo y el gas; y la colaboración que hace con el Estado. En esta línea, habló de la infraestructura y del plan de becas Gregorio Álvarez.

«Algunas empresas, les cuesta que puedan invertir en educación. Sobre todo nos cuesta con las de servicios. Shclumberger que es tan importe, 0 peso pone para los estudiantes. Cero, (repitió). Estas cosas son las que tenemos que hablar», mencionó ante el auditorio.

«Son muy importantes las empresas que invierten, pero también a las que no les interesa la educación de nuestros chicos. Creo que la mejor inversión que puede hacer la industria es en la educación y en infraestructura», enfatizó.

Señaló que en Neuquén están becados 3 mil universitarios -de los 25 mil estudiantes- que perciben $380 mil pesos, durante los 12 meses y con la exigencia de rendimiento académico.

Especificó que están ante un desafío generacional, donde entran quienes ahora están estudiando. «Cuando se reciban trabajarán durante toda la vida en la industria del gas y petróleo. Este es el ugar donde todo comenzó», subrayó.

En otro párrafo de su discurso, Figueroa se refirió a la coparticipación que percibe Neuquén. «Tenemos la mitad de coparticipacion de provincias que tienen la mitad de nuestros habitantes. Creo que las relaciones fiscales en la Argentina se tienen que mejorar», se quejó. Y recalcó que la provincia trabaja para ser eficiente, pero es necesario que haya justicia en el reparto de los recursos.

Antes de Figueroa, hablaron el rector de la UTN, Rubén Soro, quien marcó la crítica situación que atraviesa la educación universitaria por la falta de recursos aunque destacó el compromiso manifiestado por los municipios de Cutral Co y Huincul; y por la provincia en este congreso. Lo mismo hizo el decano Pablo Liscovsky y el intendente Ramón Rioseco.

La comitiva recorrió los stands que las distintas empresas dispusieron para exhibir sus actividades que forman parte del congreso que se desarrolla en el Centro Cultural de Cutral Co. El congreso cerrará mañana.