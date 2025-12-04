Rolando Figueroa toma juramento hoy a sus nuevas ministras y cambia segundas líneas del gabinete
El gobernador de Neuquén formalizará el equipo que lo acompañará en la segunda mitad de mandato.
El gobernador Rolando Figueroa formalizará hoy el gabinete que lo acompañará en la segunda mitad de su mandato en Neuquén. A las 13 está convocado el acto de jura de las nuevas ministras y de las segundas y terceras líneas que tomarán roles tras la disolución de estructuras y reacomodamientos.
El último movimiento que confirmó el mandatario esta semana fue la eliminación del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización que había creado en enero de este año, de la mano de Rubén Etcheverry. Con un mensaje en sus redes sociales, anunció que el funcionario bajará de rango y pasará a ocupar la titularidad del Copade, que se convertirá en secretaría.
De esta forma, la estructura de gobierno pasaría de tener 12 ministerios a tener 11.
“Así reducimos la estructura ministerial y damos más dinamismo a una gestión que, desde la austeridad, fortalece las áreas esenciales del Estado y trabaja por un futuro mejor”, afirmó Figueroa.
Las nuevas ministras que asumirán son Tanya Bertoldi, al frente de Infraestructura que estaba vacante desde enero, y Josefina Codermatz en el flamante Juventud, Deporte y Cultura.
Este último reemplazará a Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres que conducía la ahora senadora Julieta Corroza.
Por otro lado, asumirán nuevos secretarios y subsecretarios por los movimientos de funciones que habrá entre las carteras.
Se creará una secretaría de Desarrollo Humano bajo el área de Trabajo que ocupará Miryan Abojer; una de Obras Públicas a cargo de María Eugenia Ferraresso; otra de Vivienda y Hábitat y subsecretarías de Juventud, Deportes y Cultura, entre otras.
Los cambios se sumarán a los ya implementados en Turismo, que absorbió Ambiente y Recursos Naturales con la asunción de Leticia Esteves a cargo del área.
