Rolando Figueroa toma juramento hoy a sus nuevas ministras y cambia segundas líneas del gabinete

El gobernador Rolando Figueroa formalizará hoy el gabinete que lo acompañará en la segunda mitad de su mandato en Neuquén. A las 13 está convocado el acto de jura de las nuevas ministras y de las segundas y terceras líneas que tomarán roles tras la disolución de estructuras y reacomodamientos.

El último movimiento que confirmó el mandatario esta semana fue la eliminación del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización que había creado en enero de este año, de la mano de Rubén Etcheverry. Con un mensaje en sus redes sociales, anunció que el funcionario bajará de rango y pasará a ocupar la titularidad del Copade, que se convertirá en secretaría.

De esta forma, la estructura de gobierno pasaría de tener 12 ministerios a tener 11.

“Así reducimos la estructura ministerial y damos más dinamismo a una gestión que, desde la austeridad, fortalece las áreas esenciales del Estado y trabaja por un futuro mejor”, afirmó Figueroa.

Las nuevas ministras que asumirán son Tanya Bertoldi, al frente de Infraestructura que estaba vacante desde enero, y Josefina Codermatz en el flamante Juventud, Deporte y Cultura.

Este último reemplazará a Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres que conducía la ahora senadora Julieta Corroza.

Por otro lado, asumirán nuevos secretarios y subsecretarios por los movimientos de funciones que habrá entre las carteras.

Se creará una secretaría de Desarrollo Humano bajo el área de Trabajo que ocupará Miryan Abojer; una de Obras Públicas a cargo de María Eugenia Ferraresso; otra de Vivienda y Hábitat y subsecretarías de Juventud, Deportes y Cultura, entre otras.

Los cambios se sumarán a los ya implementados en Turismo, que absorbió Ambiente y Recursos Naturales con la asunción de Leticia Esteves a cargo del área.