La carrera prematura por la Universidad Nacional del Comahue salpica las elecciones de octubre en Neuquén

La revelación del gobernador Rolando Figueroa de su intención por disputar la elección de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) el año que viene abrió un debate prematuro sobre el futuro de la casa de estudios, en un contexto de gravísima crisis de financiamiento, éxodo de docentes y dificultades para expandir los alcances del sistema científico tecnológico de la región.

Si bien involuntaria, porque las declaraciones del gobernador de Neuquén se conocieron por una filtración no buscada, la confirmación de que busca una “renovación de la dirigencia universitaria” generó un impacto cuyo alcance podrían salpicar también la elección del 26 de octubre.

La actual rectora, Beatriz Gentile, irá como cabeza de lista en la boleta de diputados de Fuerza Patria, una decisión que generó disgusto en algunos decanos porque implicará, no solo una licencia de campaña por los próximos dos meses, sino la posibilidad de que no finalice su mandato en la UNCo.

Es la misma sorpresa que generó malestar también en Figueroa, quien entendió que la provincia estaba dándole financiamiento a la casa de estudios “para que después la manejen ellos”. Ellos entendido como el kirchnerismo.

Desde que inició el mandato en diciembre de 2023, el gobierno provincial invirtió unos 1.000 millones de pesos para la apertura de nuevas sedes y carreras en el Norte Neuquino como la de Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil. También firmó convenios a través EPEN para eximir del consumo eléctrico dos sedes académicas a cambio de asistencia técnica y logística.

También la municipalidad de Neuquén comprometió este año 350 millones para construir tres aulas nuevas, remodeló el Salón Azul, el comedor universitario y, en 2024, acordó pagar los consumos eléctricos de la sede central.

La relevancia de la UNCo para los gobiernos de Neuquén

La rectora y el gobernador cuando acordaron la puesta en marcha de la sede en Chos Malal. Foto: archivo.

Esta semana, la rectora alertó sobre la “confusión” que pueden generar los localismos al advertir que la UNCo funciona en las dos provincias, pero tiene mayoría de estudiantes y sedes académicas en Río Negro. De hecho, el gobierno de esa provincia ya había avanzado en iniciativas similares de apertura de carreras en la Línea Sur en el 2023.

La UNCo tiene más de 35.000 estudiantes activos repartidos en las 77 carreras de grado que ofrecen las 17 unidades académicas distribuidas en ambas provincias. Hay nueve sedes en Río Negro y cuatro en Neuquén.

Sin embargo, sea por sus inicios como Universidad de Neuquén o porque aquí reside su sede gobierno, ha sido más relevante políticamente para esta provincia que para su vecina del otro lado del puente.

La creación de la Universidad Nacional de Río Negro, en 2007, un poco sirvió para suplir esa orfandad aunque no se descarta que Figueroa pueda unir en su cruzada a su par Alberto Weretilneck, por ahora socio en casi todas las estrategias.

Una convocatoria a la unidad que se contrapone con la intención de Rolando Figueroa

Hasta el momento, no se conoce si Figueroa ya tiene un candidato para disputar las elecciones del rectorado en 2026. Sí tiene un pie adentro del gobierno universitario a través de su ministro de Salud, Martín Regueiro, vicedecano en Ciencias Médicas. Y buena relación con otros dirigentes de facultades como Carlos Espinosa, de Turismo.

Gentile y su compañero de fórmula, Paul Osovnikar obtuvieron en el 2022 un 42,67% de los votos ponderados en primera vuelta y, en el balotaje, ganaron por un 51,8% a la lista que encabezaba Andrés Ponce de León junto a Lidia López.

Fuentes cercanas al rectorado dijeron a Diario RÍO NEGRO que la intención que venía planteando Gentile para la carrera electoral del año que viene implicaba justamente lo contrario a lo que parece promover Figueroa: la construcción de una propuesta de unidad con foco en la defensa de la universidad frente al desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.

“No es momento de fraccionarnos”, es la frase que le atribuyen a la rectora en las últimas reuniones que tuvo antes de aceptar su candidatura al Congreso.

El antecedente de Ana Pechen: un pie del MPN en el gobierno universitario

Ana Pechen fue dos veces vicegobernadora de Neuquén. Foto: archivo Matías Subat.

Los gobiernos de Neuquén se han mostrado interesados por la Universidad Nacional del Comahue desde siempre. Sus aulas han sido semilleros de dirigentes que han llegado incluso al máximo cargo electivo provincial como ocurrió con el gobernador Omar Gutiérrez y, desde el 2023, con Rolando Figueroa.

El Movimiento Popular Neuquino no ha sido ajeno a las elecciones en la casa de estudios, aunque sin una intervención directa. Se podría ubicar el antecedente más cercano en la elección de mayo de 2022, cuando su afiliada Ana Pechen se quedó con el rectorado.

“Mi candidatura no pertenece a ningún partido político”, dijo tras resultar electa y defendió que su postulación había recibido apoyo multipartidario.

Pechen, como se sabe, terminó siendo vicegobernadora de la provincia en 2007, a poco de finalizar su único mandato.