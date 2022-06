Ruido en Juntos Somos Río Negro: Palmieri no descarta una candidatura en Roca

Palmieri destacó el entusiasmo del "amigo y ministro" Banacloy, pero no descartó ser finalmente quien enfrente a María Emilia Soria.

Los últimos resultados en las urnas de Roca sumaron entusiasmo dentro de Juntos Somos Río Negro. Como pocas veces, el oficialismo provincial cree posible un triunfo en los comicios municipales, para poner coto a la gestión Soria, que cumplirá 20 años en el 2023. Sin embargo, esas expectativas conviven hoy con un fuerte ruido interno, porque el nombre del candidato a intendente no se consolida y hay quienes creen que ya se está perdiendo tiempo importante para desplegar la estrategia electoral.

Ese escenario sumó esta mañana un hecho importante: el vicegobernador, Alejandro Palmieri, fue consultado sobre sus proyecciones para el año próximo y no descartó la posibilidad de encabezar la lista local del partido.

Ese posicionamiento no fue seguramente el que esperaba el ministro de Producción, Carlos Banacloy, quien trabaja desde hace varias semanas para liderar la propuesta electoral de JSRN y de otros espacios opositores al sorismo en la ciudad.

De hecho, Banacloy fue cuidadoso hasta el momento cuando le preguntaron en diferentes entrevistas sobre su decisión de ser candidato a intendente. Todos saben que camina en ese sentido, pero nunca se presentó hasta ahora como un postulante formal al municipio.

Desde su entorno admiten que parte de esa cautela tiene que ver con el posicionamiento de Palmieri, que apareció primero como el “candidato natural” de Juntos para Roca, pero nunca dijo con todas las letras y en público cuáles son sus expectativas para el próximo turno electoral.

Esa ambigüedad volvió a aparecer esta mañana, cuando el vicegobernador habló por radio con periodistas de RÍO NEGRO y dejó abierta la chance se disputar el poder local a María Emilia Soria.

“Hace 11 años que estoy inmerso, creciendo y aprendiendo mucho en la política provincial. No tengo ninguna duda que desde el lugar que me toque ocupar voy a trabajar para que JSRN siga creciendo y para que seamos gobierno en aquellos municipios donde no lo somos”, fue su introducción.

Y luego acotó: “Puede o no, pero no necesariamente siendo candidato a intendente. Desde el lugar que sea, quiero trabajar para dar ese paso importante”, que representaría el triunfo en Roca.

Palmieri dijo que la idea de gobernar Roca no debe ser tomada “como un trofeo” para Juntos, sino que parte desde la convicción de que “desde nuestro espacio podemos aportar una propuesta superadora”.

En ese sentido, habló de la posibilidad de que Roca pueda “reconstruir lazos -internos con la comunidad y externos con otros municipios- que durante años se han roto por ciertas formas de gobernar”.

“Sea desde lo personal o sea desde el lugar que me toque ocupar en un gobierno provincial, haré todo para que Juntos dé ese paso en Roca”, insistió.

El suspenso sobre sus pasos hacia el 2023 apareció en otra frase de la entrevista: “No sé si será personalmente como candidato a intendente o desde el rol que me toque ocupar en el gobierno provincial actual o en el que viene”.

Finalmente, cuando abordó los nombres propios, destaco que “hay muchos hombres y mujeres en Juntos en Roca capaces de ese desafío, con ganas”. Fue ahí cuando mencionó que “leí en estos días declaraciones de un amigo y un ministro de nuestro gobierno, como es Carlos Banacloy, con mucho entusiasmo y también con ganas de que Roca salga de este aislamiento que lo ha hecho retroceder a lo largo de los años”.

No obstante, advirtió que la definición del proyecto para un futuro gobierno municipal “no creo que pase tanto por los nombres propios sino por las formas”.