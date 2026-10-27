Tras el triunfo de Lula en Brasil, el dólar CCL rozó los $1.700 y la brecha cambiaria superó el 7,5%

La onda expansiva del terremoto político en Brasil movilizó la economía local. Tras el triunfo de Lula da Silva en el balotaje, los activos argentinos sufrieron un violento contagio que dejó al descubierto la altísima sensibilidad del mercado doméstico ante los virajes económicos regionales.

El periodista especializado Pablo Wende analizó el desarme de posiciones que se sintió desde la apertura misma de la rueda financiera, un movimiento que disparó el riesgo país a su nivel más alto del año y reavivó las tensiones sobre el frente cambiario.

Radiografía del cimbronazo: CCL a $1.681 y brecha en alza

El nerviosismo global encontró un reflejo inmediato en los dólares bursátiles. Mientras el tipo de cambio oficial avanzó de manera controlada a $1.560 sin intervención directa del Banco Central, la presión se concentró en los dólares financieros ante la búsqueda de refugio.

El analista Pablo Wende detalló los números clave que dejó la jornada de tensión cambiaria:

Contado con Liquidación (CCL): trepó un 1,8% y cerró en su pico máximo de la rueda a $1.681 .



trepó un y cerró en su pico máximo de la rueda a . Brecha cambiaria: saltó al 7,5% , el registro más alto de todo el año, quebrándo la franja del 5% en la que se había mantenido estable.



saltó al , el registro más alto de todo el año, quebrándo la franja del 5% en la que se había mantenido estable. Riesgo País: se aceleró durante toda la sesión hasta tocar los 765 puntos básicos , marcando un récord anual.



se aceleró durante toda la sesión hasta tocar los , marcando un récord anual. Margen oficial: el analista advierte que si esta ampliación de la brecha se consolida, el Banco Central perderá terreno y capacidad de fuego para seguir acumulando reservas.

Tsunami en Wall Street: rojo furioso para los papeles argentinos

El desplome del real brasileño, que llegó a trepar un 8% antes de amortiguar su suba, arrastró a las principales corporaciones y bancos con exposición regional, generando pérdidas generalizadas en las cotizaciones internacionales.

Según destaca el informe de mercado, el factor político regional golpeó con dureza a los gigantes tecnológicos y financieros:

Mercado Libre: sufrió una fuerte caída del 7,8% (cerrando en USD 1.668) arrastrada por el impacto cambiario en su operación principal en Brasil.



sufrió una fuerte caída del (cerrando en USD 1.668) arrastrada por el impacto cambiario en su operación principal en Brasil. Bancos líderes: entidades como Grupo Galicia y Banco Macro operaron con derrumbes iniciales superiores al 10%, recortando al final de la rueda a una merma del 6,5%.



entidades como Grupo Galicia y Banco Macro operaron con derrumbes iniciales superiores al 10%, recortando al final de la rueda a una merma del 6,5%. Banca digital: Nubank, el gigante fintech de la región, abrió con un desplome del 25% y cerró con una contracción del 17%.

La dinámica del mercado demostró una vez más que cualquier turbulencia en el principal socio del Mercosur presiona de inmediato sobre los activos locales, poniendo a prueba la resistencia del plan económico de cara al tramo final del año.