Dos mujeres resultaron heridas en un tiroteo entre familias vecinas al este de Bariloche

Dos mujeres resultaron heridas en las calles Namuncurá y La Habana, en el barrio San Francisco, al este de Bariloche, este martes a las 8.20. Se trata de un conflicto entre “familias vecinas de larga data”, indicaron fuentes allegadas a la investigación.

Una mujer recibió un golpe en la cabeza “con un elemento contundente”; la otra,un disparo en el muslo.

El disturbio se generó a primera hora de la mañana y en el caso interviene el fiscal Facundo D’ Apice.

Según indicaron algunos testigos, un muchacho de 27 años caminaba por la calle cuando, desde una vivienda, le efectuaron un disparo, hiriéndolo en una mano. La herida fue menor, pero el hombre corrió hasta su casa en busca de un arma de “elaboración casera” -que emplea perdigones- y desde la calle, disparó a una de las mujeres en la pierna. Disparó también a uno de los patrulleros que se acercó hasta ese sector y fue detenido.

Desde el Hospital Ramón Carrillo, informaron que «las dos personas con heridas de arma de fuego ingresaron por guardia y se encuentran estables bajo evaluación médica».

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