Ruta 22: Weretilneck adelantó que se prepara una presentación judicial ante la indefinición de Nación

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, indicó este lunes que junto a intendentes y referentes del sector privado preparan una presentación en la Justicia por la falta de definiciones del Gobierno Nacional sobre la ampliación y mantenimiento de las Rutas 22 y 151.

Weretilneck dijo que el Estado Nacional no termina de generar una «decisión». «No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos, ya sea en la Ruta 22 o en la 151. Entonces, lo que lo que estamos planteando concretamente es una definición al respecto», señaló.

«En este marco es muy probable que entre el sector privado y el sector público, ya sean intendentes o Gobierno provincial, avancemos en acciones legales«, señaló el gobernador de Río Negro. Weretilneck dijo que se está evaluando esta opción y recordó que ya hicieron algo similar en la Ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón.

«Logramos que Vialidad Nacional se comprometa a la solución de los problemas, de hecho lo hizo», precisó el gobernador sobre le Ruta 40.

«Creemos que ante la falta de una respuesta del Estado Nacional, en lo que son nuestras rutas nacionales, quizás la vía de la mediación judicial encuentre respuestas que hoy, desde el punto de vista político, no encontramos», analizó el mandatario provincial.

Weretilneck habló con la prensa en la presentación de la Agencia de Desarrollo Económico en Roca, que generó por tercera vez en tres semanas un encuentro con la intendenta de Roca, María Emilia Soria.

La actividad se hizo en la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca y contó con una importante presencia de funcionarios provinciales, municipales, legisladores provinciales y referentes del sector privado y cámaras empresarias.

Diálogo junto a Neuquén por la privatización de las hidroeléctricas

Cuando habló a los presentes, donde había predominancia del sector Pyme, que reclama una baja en los costos energéticos e impositivos, el gobernador indicó que se está negociando junto al Gobierno de Neuquén con Nación en el marco de la privatización de las centrales hidroeléctricas que impulsa el Gobierno nacional, un precio especial de la energía para las dos provincias.

«El Estado Nacional nos dio a las provincias el pliego de la licitación. Un gesto que nosotros resaltamos y valoramos. Las dos provincias estamos trabajando sobre ese pliego. Hemos hecho una serie de aproximadamente 17 puntos de vista y observaciones por parte de las dos provincias al Estado Nacional», precisó. Sin embargoprefirió no ahondar en el tema porque dijo que el tema está en discusión.

«En algunos aspectos hay avances y acuerdos importantes, en otros aspectos todavía estamos con algunas diferencias, pero el ambiente está generado», indicó el gobernador.

Queja por la descarga de materiales del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Madryn

Por último, ante otra consulta, señaló que el Gobierno pidió explicaciones al consorcio VMOS y la concesionaria de puerto de San Antonio Este, Patagonia Norte, por la descarga de materiales para el Oleoducto Vaca Muerta Sur en Puerto Madryn en lugar de la costa rionegrina.

«Queremos dilucidar ahora cuáles fueron las divergencias que hubo o cuáles fueron los motivos para lo cual pudiendo utilizar el puerto de San Antonio, no se utilizó y se utilizó otro puerto«, indicó el gobernador.