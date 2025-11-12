Está en marcha la ampliación del aeropuerto de San Martín de los Andes

Comenzó la obra de modernización y ampliación del aeropuerto Aviador Carlos Campos, en San Martín de los Andes. El proyecto que tiene un plazo de ejecución de cinco meses permitirá duplicar la superficie cubierta y explotar el potencial turístico de la estación aérea, situada entre esta ciudad y Junín de los Andes. El presupuesto de obra es de $2.852 millones.

Una vez adjudicada la obra a la empresa ganadora de la licitación, Nova Fusión, se dio comienzo con los trabajos. En estas primeras semanas, se realizaron los planteos sobre el terreno para avanzar con la ampliación que redundará en una modernización del aeropuerto. La adjudicataria ofertó $2.852 millones y logró imponerse a las otras dos propuestas analizadas. Se ampliarán 1.050 metros cuadrados.

Para llevar adelante los trabajos, el gobierno provincial, a través de NeuquénTur, se contemplará en la planta baja una nueva cafetería. A la vez se diseñará las nuevas oficinas para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y para la administración.

La propuesta arquitectónica dispone un nuevo hall de arribos y ampliación de la sala de embarque, la construcción de accesos, egresos y áreas de circulación; la incorporación de hasta ocho locales comerciales. Se busca así ampliar la actual oferta de servicios con los que cuenta la estación aérea.

Comenzó la ampliación del aeropuerto de San Martín de los Andes (Foto: gentileza)

El proyecto diseñado por Carlos Caputo de la empresa Nova definió que tanto la zona comercial como el hall se ampliará hacia el frente y ocupará espacio que está delante del actual edificio. Habrá una nueva puerta de salida de pasajeros y el sistema de calefacción será por losa radiante con piso de marmeta granítica, similar a las que existen en el Aeroparque Jorge Newbery.

En cuanto a la zona de arribos están previstas dos salidas para los pasajeros, una hacia el hall y otra hacia el exterior del edificio. Por otra parte, existe compromiso de la empresa a respetar en la ampliación el estilo del techo de madera y tirantes y las paredes actuales, que estarán revestidas de laja negra.

La estación aérea no se cerrará mientras avanzan los trabajos. Por lo que de manera provisoria, está previsto que en los próximos días se instalen dos mangas, una de entrada y otra de salida, para la seguridad de los pasajeros.

En cuanto a la planta baja están previstos nuevos núcleos sanitarios y, además, la adecuación para facilitar la plena accesibilidad de personas con discapacidad.

El plan de mejoras contempla la limpieza integral de la franja de seguridad de pista que efectuó la dirección Provincial de Vialidad. En cuanto al estacionamiento, se lo reacondicionó, se reparó la pista, la calle de rodaje y plataforma de aeronaves que comenzó antes de la temporada invernal.

Todos los trabajos de modernización buscan posicionar al aeropuerto Aviador Carlos Campos a tono con los estándares que se exigen en otras estaciones aéreas del resto del país.

En la búsqueda de responder a la demanda de pasajeros

De acuerdo a las cifras emitidas por el director provincial de Aeropuertos, a cargo de la estación aérea Millante Hassler, hoy circulan en el entre 2 mil y 3 mil personas por día, en promedio. Años atrás, en la temporada baja había cuatro vuelos semanales. Esa cifra creció de manera exponencial. Hoy en la misma temporada baja el movimiento es de entre 18 y 20 vuelos por semana.

Para ratificar ese dato, se informó que en 2024, el aeropuerto movilizó 320.000 personas y en los primeros 10 meses de este año se superaron los 300.000 pasajeros. En este sentido, en el mes actual de temporada alta se moviliza casi el mismo volumen de personas que durante todo el año 2015.

De acuerdo a lo señalado, por Hassler, Aerolíneas Argentinas fue la que generó buena parte de este crecimiento. “Trabajo acá desde antes de que estuviera el edificio actual, he visto crecer el aeropuerto. Hasta hace unos años, era impensado que pudiéramos tener estas reformas”, subrayó.