San Martín de los Andes: proponen concientizar sobre la reducción de residuos

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos es una de las problemáticas que deben resolver los municipios y en San Martín de los Andes, el intendente Carlos Saloniti conoció la propuesta que acercó una fundación que aborda la problemática. La entidad está dedicada a orientar y concientizar a la población sobre la sostenibilidad y la reduccción del volumen de desechos.

Desde el municipio se informó que el intendente Carlos Saloniti mantuvo un encuentro con Osvaldo Ambesi y Carlos Rodríguez Ferré que representan a la Fundación Simil. El tema que abordaron fue el de los residuos urbanos, tanto la generación como su tratamiento. Los integrantes de la entidad describieron al jefe comunal cuál es el objetivo y qué apunta la organización.

En principio, la fundación busca desarrollar un servicio de difusión que propone crear conciencia sobre la sustentabilidad y la necesidad de reducción del volumen de residuos urbanos en las diferentes ciudades de la provincia. En esa línea, los representantes le explicaron al jefe comunal Saloniti que se busca «desarrollar y gestionar nuevas tecnologías de reducción de residuos».

Por otra parte, la fundación Simil plantea concientizar a la población sobre la importancia del reciclado. A la vez, promover la generación de proyectos de innovación tanto en el tema de sustentabilidad, como el reciclado y ambiente.

La idea de la organización es desarrollar cursos, seminarios, congresos, tanto presenciales como virtuales para avanzar en la difusión y aplicación de las nuevas tecnologías. «Se propenderá la creación de grupos de voluntarios para la sensibilización y concientización del reciclado», se informó.

Aunque no se brindaron detalles de cómo se implementarán los diferentes programas, se adelantó que se busca desarrollar, estimular y acompañar «proyectos de sensibilización ecológica y reciclado fomentando reducir la basura a su mínima expresión. Además, se realizarán talleres para asesorar «en reciclado e innovación de otros productos residuales».

La fundación Simil, tiene domicilio legal en San Martín de los Andes. El pasado 3 de febrero se conoció el decreto N° 176 firmado por el gobernador Rolando Figueroa que otorga la personería jurídica, el estatuto social y la autorización del estado neuquino para su funcionamiento en la provincia.

En ese decreto se especificó que la entidad se constituyó en octubre de 2024 en la ciudad cordillerana y que más allá de todo lo enumerado, podrá realizar otras actividades que sean «acordes al objeto fundacional». Al mismo tiempo, se indicó que «todas las actividades se realizarán sin perseguir fines de lucro y con las autoridades competentes cuando así se requiera».