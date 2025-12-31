San Martín de los Andes seguirá sosteniendo el transporte, pese a la crisis de costos

En San Martín de los Andes, la prestación del servicio urbano de pasajeros atravesó dificultades durante este 2025 aunque se llegó a un acuerdo entre el municipio y la empresa que tiene a su cargo los recorridos. La comuna continuará con el respaldo financiero porque, en el esquema de la administración, no está contemplado dejar a los vecinos que son usuarios sin el transporte público, a pesar de los costos.

En San Martín de los Andes, la circulación de los colectivos urbanos obligó en el último trimestre de 2025 a intervenir en la búsqueda de soluciones. El intendente Carlos Saloniti analizó el panorama y recordó que cuando asumió al frente del municipio hubo dos llamados a licitación para prestar el servicio y quedó desierto.

«Tuvimos que plantear un esquema que fue el valor por kilómetros y que es lo que ya se utiliza porque el transporte público sin subsidios directamente no puede funcionar en ningún lado», expresó en declaraciones radiales.

Ante este escenario, el jefe comunal señaló que tomó una serie de medidas que resultaron antipáticas para la población como el estacionamiento medido y la tasa vial. «La gente no estaba de acuerdo», agregó y que tuvo un alto costo a nivel personal esas decisiones que estuvieron acompañadas desde el Concejo Deliberante.

Sin embargo, el 100 % de los recursos obtenidos por estos dos conceptos se vuelcan en garantizar el boleto estudiantil gratuito para las chicas y chicos de San Martín de los Andes. «Sostener el transporte público no es fácil porque no dan los números. Entonces, sin subisidio no hay forma» que continúe, agregó.

De todos modos, tanto la aplicación del estacionamiento medido como la tasa vial no implicó que el costo del boleto sea barato, según analizó Saloniti. «Hemos hecho todo en función de evitar el mal mayor, que es no tener transporte», evaluó. Es una de las medidas que debe tomar cuando se administra un municipio, en un contexto nacional que cambió porque se quitaron los subsidios al transporte, describió.

Garantizar el boleto estudiantil gratuito

Pero mantener el boleto estudiantil gratuito para las y los estudiantes y que evitar la deserción escolar, es una definició y postura que adoptaron. «San Martín tiene uno de los boletos más caros de la provincia, o sea, no es que hemos sido populistas y cobramos nada el boleto. No. Tenemos el boleto más caro de la provincia ($2900) y entendemos que es parte de la necesidad», manifestó.

Sin embargo, con esta medida se facilita la ayuda a las familias que requieren de servicio. Tanto el estacionamiento medido como la tasa vial se aprobaron para mejorar la travesía urbana y para mejorar la infraestructura de las calles.

Saloniti expresó que harán todo lo posible para que las chicas y chicos sigan teniendo el boleto estudiantil gratuito. La comuna vuelca esos recursos para sostener el transporte público y que podrían destinarse a otros sectores de la ciudad, pero «hay que estar convencido del valor que tiene el transporte público» en la ciudad.

En noviembre último la empresa Expreso Colonia había dispuesto restringir los recorridos porque no les redituaba. Se inició una mesa de negociación y trabajo entre los empresarios, el intendente Saloniti y las autoridades provinciales en la capital neuquina que encaminaron una solución.

En ese análisis, se estableció que el costo diario del transporte urbano era de $ 600 millones y la recaudación llegaba a los $200 millones.