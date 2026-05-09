Intensifican la búsqueda en Bariloche para encontrar a Analía Corte: piden revisar las cámaras

La desaparición de Analía Corte, de 52 años, mantiene en alerta a la comunidad de San Carlos de Bariloche. La mujer fue vista por última vez el viernes al mediodía y desde entonces no se logró establecer su paradero.

El operativo de rastrillaje es llevado adelante por la Policía de Río Negro junto al SPLIF Bariloche, con despliegue en distintos sectores de la ciudad.

Según relató Gabriel Bondel, allegado a la familia, la mujer desapareció entre las 11 y las 12:30, luego de que su esposo se retirara del domicilio ubicado en la zona del kilómetro 6, en el barrio Rancho Grande. Indicó además que Analía atravesaba un momento delicado desde el punto de vista emocional.

“Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber ingresado a algún terreno o zona de la playa”, expresó Bondel, quien también señaló que vecinos y amigos iniciaron la búsqueda desde el primer momento.

Rastrillajes y nuevas herramientas para encontrar a Analía Corte

Durante este sábado, las tareas se concentraron en la ladera norte del Cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, mientras que otro grupo trabajó en el sector conocido como la “usina militar”.

Para reforzar el operativo, el SPLIF sumará un dron, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y mejorar la visibilidad en zonas de difícil acceso.

Hasta el momento, el relevamiento de cámaras de seguridad no permitió establecer hacia dónde se dirigió la mujer. La última información indica que habría salido de su casa y posiblemente se desplazó hacia la avenida Pioneros.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda ser de utilidad, se comuniquen de inmediato con la Comisaría 27° de Melipal, que centraliza el operativo.

La búsqueda continúa con intensidad mientras crece la preocupación entre familiares, vecinos y autoridades por dar con el paradero de Analía.

Búsqueda de Analía Corte: lo que se sabe

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue vista por última vez en el barrio Melipal, en San Carlos de Bariloche, el viernes 8 de mayo.

Contextura delgada

Cabello oscuro (negro con pocas canas), lacio y hasta los hombros

Estatura aproximada de 1,65 metros

Ojos castaños

Tez trigueña blanca

Sin rasgos físicos distintivos

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.