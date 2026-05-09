Según la OPC, las transferencias nacionales al PAMI cayeron 54,4% en el primer cuatrimestre

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el análisis, entre enero y abril el organismo recibió $0,4 billones del Tesoro Nacional y otros $0,6 billones provenientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social, cifras que reflejan una fuerte retracción en términos reales frente a 2025.

Entre enero y abril el PAMI recibió $0,4 billones del Tesoro y otros $0,6 billones provenientes de la ANSES.

Imagen: (OPC)

El informe, basado en datos del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía y difundido por el Instituto Consenso Federal, también señala que durante abril las asistencias financieras totalizaron $0,4 billones —mitad aportadas por el Tesoro y mitad por ANSES—, lo que implicó una baja interanual real del 29,5%.

Preocupación por el funcionamiento del sistema

El documento advierte además sobre dificultades en el funcionamiento del organismo, al indicar que el PAMI “sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos” y atraviesa una “fuerte tensión interna con los médicos de cabecera”.

En ese contexto, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, calificó la situación como “delicadísima” y subrayó la magnitud del impacto: “Casi 8 de cada 10 jubilados de toda la Argentina están atendidos por el PAMI”.

El informe pone el foco en la evolución del financiamiento del principal sistema de salud para adultos mayores del país, en un escenario de ajuste presupuestario y creciente demanda de prestaciones.

Con información de N.A.