Intentó esquivar un bache y volcó en la Ruta 237: destrucción total del vehículo  

Un siniestro vial se registró este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1319, donde un vehículo protagonizó un autovuelco.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando un automóvil Peugeot 206 en el que se trasladaban dos hombres volcó mientras circulaba en dirección a Piedra del Águila.

Gentileza Bomberos de Picun Leufú.

Según la información preliminar, el conductor habría realizado una maniobra para esquivar deformaciones en la cinta asfáltica, lo que provocó la pérdida de control del rodado y el posterior vuelco.

A pesar de la violencia del incidente, ambos ocupantes no sufrieron heridas de gravedad. Fueron asistidos en el lugar por personal de salud, sin necesidad de traslado al hospital.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 9°, junto a Bomberos Voluntarios de Picún Leufú y personal del hospital local, quienes trabajaron en la asistencia y prevención en la zona.

Volvían de Bariloche y sufrieron un fuerte vuelco sobre Ruta 237

Hace una semana, cuatro personas volvían de Bariloche a bordo de un Volkswagen Gol cuando el conductor se quedó dormido, comió banquina y, al intentar estabilizar el rumbo sobre la ruta, perdió el control del rodado.

Las dos presonas que iban atrás quedaron atrapadas en el interior del auto después del siniestro. Una de las ocupantes fue derivada a Cipolletti.