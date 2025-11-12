Nación desreguló los colegios privados: en Río Negro las cuotas no tienen tope

La desregulación que realizó el gobierno nacional respecto de los colegios privados sin aportes estatales no tiene efecto en Río Negro que cuenta con su propia normativa y la disposición de que las escuelas privadas aranceladas no tienen tope ni necesidad de informar sus ajustes.

Río Negro tiene 97 escuelas aranceladas, que son aquellas privadas que disponen sus programas extracurriculares y fijan las cuotas según su propia evaluación de costos. Además, hay 93 establecimientos que son públicos de gestión privada y reciben algún tipo de subvención del Estado provincial.

Ayer se conoció que el gobierno nacional mediante el decreto 787/25 derogó otro decreto de 1993 en el cual se regulaban los aranceles de las escuelas privadas, sin aporte estatal, con exigencia de informar a un organismo del Estado a medianos de noviembre del año anterior, la cuota que se fijaría para el ciclo lectivo posterior.

Paula Sarramone, directora de Educación Privada de Río Negro, dijo a Diario RÍO NEGRO que en esta provincia “ese decreto no se implementaba porque tenemos nuestra Ley Orgánica de Educación y la resolución 1195 que es para escuelas privadas”.

La funcionaria insistió que el decreto nacional desregulador «carece de aplicación práctica y jurídica en Río Negro donde rige nuestra propia legislación”.

Según explicó, las escuelas aranceladas no tienen tope en la fijación de sus cuotas y tampoco tienen la exigencia de informar a la Provincia el arancel dispuesto.

Las escuelas con aportes estatales que tienen otras exigencias

Una situación distinta es la que rige para las escuelas que son privadas pero tienen subvenciones estatales, que se engloban en el grupo de “públicas de gestión privada”, donde rige la currícula oficial, el régimen docente es el mismo que el provincial aunque el sistema de contratación es diferente.

Sarramone puntualizó que en estos casos, el Consejo Provincial de Educación por resolución fija los valores máximos de las cuotas que pueden percibir estos establecimientos. Esos topes generalmente se ajustan con las modificaciones salariales docentes, que es la mayor carga para una escuela.

Casualmente ese tope que se fija fue el motivo central para que meses atrás un colegio de Bariloche renunciara al subsidio para pasar a ser arancelada, una situación que generó malestar en las familias de los alumnos que a partir del ciclo lectivo 2026 verán duplicadas las cuotas a pagar.