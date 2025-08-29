Se complica la llegada de Benjamín Netanyahu a la Argentina: la cumbre con Javier Milei sería en New York

Benjamín Netanyahu pidió que el encuentro con Javier Milei sea en New York, en marco de un viaje que ambos realizarán para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por este motivo, la visita del primer ministro de Israel a la Argentina quedaría suspendida.

Según informó Clarín, aún la cumbre entre ambos mandatarios se está evaluando y la fecha tentativa sería el próximo 25 de septiembre.

En este sentido, Milei debería extender su estadía, ya que el jefe de Estado prevé estar entre el 23 y el 24 en la ONU para brindar su discurso.

El último encuentro entre ambos fue en junio, cuando el presidente argentino realizó su segundo viaje a Jerusalén.

En esa ocasión, se firmó un memorándum de entendimiento y Milei recibió el «Nóbel Judio» de la Fundación Génesis, por el que recibió un millón de dólares que debería destinar para estrechar lazos entre América Latina e Israel.

Después, se pensó en una visita de Netanyahu al país, la cual se presentaba como un viaje de reciprocidad por los viajes de Milei.

Finalmente, la cumbre sería en Estados Unidos y para que se concrete se encuentran trabajando el embajador ante Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei; y en lo operativo, el diplomático Francisco Troppepi, mano derecha del canciller Gerardo Werthein.

Milei ya viajo 10 veces al país como presidente y, según precisó Clarín, planea otro viaje más a Los Angeles y Las Vegas a mediados de septiembre antes de viajar a Nueva York a fin de mes.

Conflicto Israel – Gaza: al menos 25 muertos mientras se declara la hambruna y se prepara una ofensiva

Un ataque de Israel a Gaza dejó al menos 25 muertos por ataques este sábado. Entre ellos, según hospitales locales, se encontraban palestinos refugiados en tiendas de campaña o que buscaban la escasa ayuda alimentaria. Ocurrió luego del anuncio excepcional sobre la hambruna en la ciudad más grande del sitiado enclave.

La declaración de hambruna por parte de la ONU, principal autoridad mundial en crisis alimentarias, impulsó a gobiernos y grupos de ayuda humanitaria a intensificar sus pedidos para que Israel detenga su ofensiva de 22 meses en Gaza, provocada por el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Los grupos llevan meses advirtiendo que la guerra y las restricciones israelíes a la entrada de alimentos al territorio están causando hambre entre los civiles.

Israel calificó la declaración de hambruna de mentira y su ejército sigue adelante con los preparativos para tomar la Ciudad de Gaza. Los esfuerzos para lograr un alto el fuego que podría evitar la ofensiva están en suspenso los mediadores esperan los próximos pasos de Israel.

Los ataques israelíes causaron al menos a 14 personas en el sur de la Franja el sábado por la mañana, según los registros de la morgue y funcionarios del hospital Nasser.

Las autoridades sanitarias señalaron que los ataques apuntaron a tiendas que albergaban a desplazados en Jan Yunis, que se convirtió en el hogar de los cientos de miles que escaparon de otras partes del enclave. Más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños.

Awad Abu Agala, tío de dos de los menores muertos, dijo que en la Franja ya no quedan lugares seguros.

“Toda Gaza está siendo bombardeada… El sur. El norte. Todas partes”, afirmó Abu Agala a The Associated Press, agregando que los niños fueron atacados durante la noche mientras estaban en sus tiendas.

Una familiar afligida, Hekmat Foujo, pidió un alto el fuego. “Queremos descansar”, manifestó Foujo, luchando por contener las lágrimas. “Tengan de piedad de nosotros”.

En el norte de Gaza, disparos israelíes mataron al menos a cinco personas que buscaban ayuda el sábado cerca del cruce fronterizo de Zikim, por donde los convoyes de Naciones Unidas y otras agencias entran al enclave, dijeron funcionarios de salud en el hospital de campaña Sheikh Radwan a la AP.

Seis personas perdieron la vida en otros ataques en Gaza el sábado, según hospitales y la Media Luna Roja Palestina. El ejército israelí no respondió de inmediato a preguntas sobre los decesos.

Por Agencia Associated Press.