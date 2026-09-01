Se debatirá en Bariloche el presupuesto universitario nacional para 2027

El viernes 4 de septiembre la Universidad de Río Negro será anfitriona del 96° plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En una semana clave para la negociación entre el gobierno nacional y las universidades públicas, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) recibirá a los 75 rectores y rectoras de las 60 instituciones que conforman el CIN para conformar una propuesta de presupuesto para el sistema universitario en 2027.

“Estimamos 11 billones de pesos en términos genéricos para el presupuesto total del sistema universitario”, señaló Anselmo Torres, rector de UNRN y vicepresidente del CIN. Este número surgió del encuentro que los directivos tuvieron en Mar del Plata. En esta nueva reunión, que tendrá lugar en Bariloche, se definirá el número final que el CIN llevará a la subsecretaría de Políticas Universitarias, antes de mediados de septiembre.

“En octubre se cumple un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Si persiste el incumplimiento, evaluaremos si llevar adelante una denuncia penal contra los funcionarios”, señaló Torres y remarcó: “hemos intentando por todo tipo de dialogo, en el parlamento, en la calle, por la vía de la justicia. Hemos cumplido todas las instancias”.

Este martes, a pocas horas de la reunión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes de las universidades, el juez Martin Cormick, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, rechazó el pedido del poder ejecutivo para levantar la cautelar que determina que se cumpla la Ley 27.795. Sin embargo, la subsecretaría llevó una propuesta del 3% de recomposición para septiembre, lo que derivó en el fracaso de la paritaria y el llamado a un nuevo paro nacional para este miércoles.

“Estamos ante una situación de una anomalía muy grande, donde un poder ejecutivo no cumple lo que dice la ley ni la justicia”, afirmó el vicepresidente del CIN en relación al reclamo por la recomposición del 30% en el valor de los salarios docentes y no docentes, porcentaje que los gremios estiman para alcanzar el poder adquisitivo que los trabajadores de las universidades tenían en 2023.

En este marco, el viernes 4 de septiembre los 75 rectores y rectoras de las 60 universidades públicas debatirán y formularán el proyecto de presupuesto universitario para el 2027.

“El 90% del presupuesto se destina a salarios. A eso le agregaba un 10% de gastos de funcionamiento”, explicó Torres sobre la composición del presupuesto, y aclaró que, este año, la Universidad de Río Negro destinó la totalidad de su presupuesto a cubrir los salarios del plantel docente, para garantizar la continuidad de las clases, dejando de lado los gastos en actividades extracurriculares y la inversión en infraestructura y tecnología. “No podemos evitar que un docente encuentre la posibilidad de tener un mejor salario en otro lado o irse del país. Se van profesores que lleva años formar”, señaló.

“Estamos terminando el edificio nuevo con el aporte de la provincia”, afirmó el rector de la institución y aclaró que “algunas universidades más antiguas con carreras consolidadas, no tienen esa dificultad como las que estamos en etapa de expansión y crecimiento. Estamos en una situación muy compleja”.

Bariloche, sede del Congreso y Plenario del Consejo Interuniversitario

“Para nosotros es un orgullo y fue un gran desafío organizar un evento de esta envergadura”, afirmó el rector de la UNRN, y destacó la posibilidad de realizarlo en la ciudad de Bariloche. Para el financiamiento del evento, la universidad contó con el acompañamiento del gobierno provincial, además de la alianza con los bancos Patagonia y Santander. Según Torres, este encuentro “nutre el intercambio con nuestros estudiantes en el territorio”.

El evento comenzará con el Congreso de Innovación Universitaria, que se desarrollará este miércoles 2, en el salón Las Américas del hotel Sheraton, con la apertura y los paneles centrales, y continuará el jueves 3 de septiembre en el edificio Malvinas Argentinas de la sede andina de la universidad rionegrina, donde se expondrán las ponencias y ensayos.

El Congreso tiene 600 inscriptos y contará con 190 ponencias a cargo de investigadores de todo el país, que aportarán al diseño de políticas públicas para una educación democrática, federal y comprometida con la sociedad.

La semana culminará con el 96° plenario de rectores y rectoras, donde lo central será el debate por el presupuesto del año que viene. “Va a ser clave el debate sobre el presupuesto para garantizar los salarios y los gastos de funcionamiento, sobre todo para infraestructura tecnológica”, señaló Anselmo Torres, y remarcó que de esto “depende el futuro del sistema universitario público”.

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