Se demora la entrega de los lotes sociales en Bariloche: trámites y obras pendientes

La entrega de los primeros lotes sociales en Bariloche de los más de 1.000 que prometió el intendente Walter Cortés (PUL) durante la campaña de 2023 y en el inicio de su gestión no tiene fecha todavía y sigue enredada en un complejo raid de trámites y obras preliminares, que en el mismo municipio relacionan con la “burocracia administrativa”.

Ante la falta de tierras públicas, el esquema que ideó Cortés fue pactar acuerdos con desarrolladores privados, a quienes se les conceden “parámetros urbanísticos” para sus propios fraccionamientos con interés comercial y se les exige a cambio el 15% de la tierra para destinarla a resolver la creciente demanda social, estimada hoy en más de 6.000 familias.

Los dos primeros planes urbanísticos llegaron al Concejo Deliberante en el marco de la Emergencia Habitacional (ya caducada) y fueron aprobados uno en diciembre pasado y el otro a comienzo de julio. El primero, denominado Cerro Lindo, aseguró al municipio la disponibilidad de 304 lotes sociales y el otro, Brisas del Nahuel, aportará otros 103 lotes. Los dos barrios estarán ubicados sobre la ruta de Circunvalación, en tierras que los desarrolladores compraron a la estancia El Cóndor, a unos 8 kilómetros hacia el este del casco céntrico.

El presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Néstor Gallardo, reconoció que la presión existe y “la gente pregunta”, pero no hay definición sobre cuándo empezarán las adjudicaciones. Dijo que tenían al comienzo “un panorama de que iba a ser más rápido”, y de hecho los demandantes creyeron lo mismo. Porque con los anuncios de Cortés, a comienzos de 2024, hubo un aluvión de nuevas inscripciones, que durante días generó colas en el instituto.

Decenas de personas formaron largas filas en enero de 2024 en el Instituto de Tierras y Viviendas de Bariloche para anotarse para obtener un lote social. Foto: Archivo

En aquel momento desde el gobierno señalaron que la asignación de los lotes sería por sorteo, con el fin de evitar la discrecionalidad que atribuyeron a gestiones anteriores.

Gallardo se cuidó de poner fechas. “La gente te demanda y espera que sean períodos cortos -dijo-, pero estamos atados. La burocracia administrativa te hace perder mucho tiempo”.

Los emprendedores inmobiliarios son Roberto Stella y Martín Sánchez Calvete en el caso de Cerro Lindo y un grupo de Esquel en el de Brisas. Según Gallardo, son los primeros interesados en apurar las cosas porque están obligados por ordenanza a garantizar los servicios básicos en el loteo social antes que en los terrenos destinados a su propio rédito.

Escrituración y planes de obras, los motivos de la demora

El origen de la traba varía según quién sea el interlocutor. Gallardo aseguró que la demora se debe a que “falta escriturar la tierra en provincia, primero a nombre del privado y luego el traspaso al municipio”, lo cual demanda verificar los planos y mensuras.

Las tierras disponibles por privados para loteos sociales municipales están ubicadas junto a la Circunvalación de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Pero el arquitecto Cristian Almeida, responsable técnico del proyecto Brisas, señaló que en su caso el punto en el que se encuentran detenidos es en los planes de obra para los servicios, que “están presentados” y debe habilitar el municipio.

Señaló que “a partir de eso se escritura el suelo y se trasfiere el dominio”. Dijo que la alusión de Gallardo al papeleo que demora la titularización “puede estar referida al convenio de cesión” que el emprendedor debe firmar con el municipio y que avanzaría esta semana. “El lunes (por hoy) tenemos una reunión sobre ese tema”, afirmó Almeida.

Operatorias que siguen en espera

Además de esos dos proyectos ya aprobados, el Concejo tiene un tercero con dictamen y listo para llevar a la próxima sesión, denominado Terrazas del Este, que aportaría otros 129 lotes sociales. La emprendedora en ese caso es Laura Fenoglio.

Gallardo explicó que los lotes a sortear son de 200 metros cuadrados y los adjudicatarios deberán pagarlos en planes de 10 años como máximo. El precio está fijado en 300 módulos fiscales el metro cuadrado. De modo que cada lote a valores de hoy costaría 22,4 millones de pesos.

El funcionario dijo que la provisión de agua será resuelta con “perforaciones”, porque por ahora esa zona carece de red pública a la cual conectar los nuevos barrios, aunque está previsto a mediano plazo construir una obra con bombeo desde el lago Nahuel Huapi. Para acceder al suministro eléctrico no habría dificultades porque la CEB está en condiciones de garantizar la factibilidad.

Señaló que “a la gente se le explica todo el proceso y entiende” las razones y los tiempos en juego. Refirió que “estos loteos van a impactar en el registro de demanda”, pero aceptó que difícilmente -al ritmo que se aprueban y se otorgan las parcelas- ayude a descomprimir la acuciante necesidad habitacional de la ciudad, que crece día tras día.

“El gran problema es que no hay tierras, los dueños son pocos y los precios inaccesibles para la mayoría -explicó-. No es algo sencillo de resolver. Estamos trabajando pero no podemos ponernos plazos”.

Dijo que además de la concentración de la propiedad influye que “muchos sectores que permanecen libres no son aptos para urbanizar, hay informes geológicos y otros condicionantes. La ciudad no tuvo una urbanización ordenada y en esto hay una gran contradicción con el desarrollo económico. Hoy se pagan las consecuencias”.

Escollos que se superponen

La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) tuvo un rol central durante el debate de los proyectos urbanísticos que ya pasaron por el Concejo, y ejerció una oposición tajante (compartida por varios de sus pares) a la prórroga de la Emergencia Habitacional, que flexibilizó las condiciones para los loteos.

Hoy el intendente Cortés quiere saltear ese obstáculo con el referéndum popular que convocó para el 9 de noviembre.

La emergencia estuvo vigente un año (hasta marzo pasado) según Wallace no contribuyó del modo que se esperaba a resolver la crisis de acceso a la tierra y la vivienda.

Wallace dijo que en su momento se opusieron a prorrogar la emergencia “sobre tablas”, como pretendió el oficialismo, porque el mecanismo se demostró ineficiente. “Primero que muestren algo entregado” dijo, en relación a los lotes sociales que todavía siguen en proceso de maduración, a 600 días del inicio del gobierno.

Wallace dijo tener conocimiento de que hay nuevos proyectos en gestación como “uno en el cerro Carbón, promovido por Gabriel Di Tulio, que dependerían de que se rehabilite la Emergencia Habitacional.

Otros no entrarían bajo la figura de loteo social, sino que serían comercializados por privados pero “a bajo costo”, por ejemplo el emprendimiento Old Flag, del empresario Claudio Roccatagliata, que está ubicado sobre la rotonda de Circunvalación y Ruta 40, y que obtendría parámetros para desplegar módulos de vivienda colectiva. Esta propuesta está también a punto de ingresar al Concejo, pero sin el amparo de la emergencia, sino por un trámite de “Rango III”, según las categorizaciones del Código Urbano.