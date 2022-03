Se demora la paz en el PJ de Río Negro: piden que renuncie toda la conducción

Depurar el padrón de afiliados. Que renuncien las actuales autoridades. Que se anticipen las elecciones de consejeros y de congresales. Y que se ponga en marcha un recambio generacional, que permita llegar con chances a las elecciones provinciales del 2023.

Esos son los pedidos que se formalizaron horas atrás ante las autoridades del PJ rionegrino, dejando claro que la tranquilidad interna que muchos esperaban para esta altura del año está lejos de conseguirse.

Cuatro meses después de la derrota en los comicios legislativos nacionales y superado el proceso de renovación de autoridades en las unidades básicas locales, el peronismo proyectaba ahora la puesta en marcha de una “mesa de acción política”, que tenía como primer objetivo principal armonizar el debate interno.

Sin embargo, antes de que se anuncie quiénes y cómo trabajarían en ese proceso estratégico, la presidenta del partido, Alejandra Más, recibió ayer una nota, con un pedido que va en una dirección opuesta: convocar al Tribunal de Disciplina para sacar del justicialismo a quienes demostraron “falta de compromiso” y llamar a elecciones, por más que los mandatos provinciales venzan recién en el 2024.

Ese documento lleva la firma de Luciano Delgado, titular de la UDAI Roca de Anses y también miembro del Tribunal de Disciplina del partido. Sin formar parte de sus orígenes, el dirigente participó activamente de los últimos encuentros organizados por el sorismo. Pero ante una consulta de RÍO NEGRO, aseguró que su acción fue resuelta “a título personal”.

Delgado pidió “un acto de grandeza” a todos los integrantes de la conducción del PJ rionegrino, para que “renuncien y así poder convalidar con la voluntad popular sus cargos”.

El calendario del partido fija para este 2022 la elección de congresales y por eso la propuesta es sumar a esos comicios la definición de nuevos consejeros. El Congreso es el órgano máximo del partido y tiene unos 120 miembros. El Consejo es el cuerpo de gobierno y cuenta con 17 integrantes.

Delgado sostuvo en su nota que es “urgente e innegable” la necesidad de avanzar con acciones concretas “que permitan volver a posicionar al PJ de Río Negro en el lugar preponderante del escenario político que por historia y convicción merece estar”.

“Los resultados de los últimos comicios han demostrado que nuestro partido ha perdido el ritmo en cuanto a la propuesta de ideas y conducción política, algo que tiene como claro y único responsable el Consejo del Partido”, criticó.

En diálogo con RÍO NEGRO, Delgado amplió afirmando que “el peronismo no tuvo posición oficial con el tema deuda externa, no tiene opinión sobre la vuelta de las represas al estado. No hay opinión sobre la economía provincial. Los peronistas no se sienten parte del partido. Y cada vez somos menos”.

Sobre la “depuración” reclamada, explicó que “la idea no es echar, sino sacar a quien se fue. Y quien quiera quedarse, que se sume de nuevo, pero con compromiso”.

“Necesitamos a todos los que quieran sumar adentro. Pero el que juega a dos puntas, como algunos dirigentes que trabajan para el gobierno provincial y siguen afiliados, sacarlos. Y el que quiera volver que vuelva a trabajar para ser gobierno. Pero ese juego al medio, no. Estás o no estás”, puntualizó.

¿Cuándo se reunirá el Congreso?

El PJ reunirá a su Congreso antes de que termine agosto. Así lo garantizó el titular del máximo órgano partidario, Martín Soria, en una respuesta formal enviada días atrás a Félix Oga, dirigente y congresal de Catriel.

El referente de la agrupación Convocatoria Río Negro Hay 2023 le envió una carta documento al actual ministro de Justicia de la Nación, reclamando la convocatoria a ese órgano interno.

Soria le respondió que en 2020 y 2021 esos encuentros no fueron posibles por la pandemia, pero anticipó que este año “el Congreso Ordinario será convocado en tiempo y forma por la Mesa Directiva”. Ese plazo vence en agosto y las modalidades de encuentro pueden ser presencial o virtual, de acuerdo con la Acordada 51 de la Cámara Nacional Electoral.

Desde Convocatoria insistieron en la necesidad de un debate profundo y abierto dentro del PJ rionegrino.

En una reciente reunión realizada en Villa Regina, la agrupación que tiene como referentes a los exdiputados Osvaldo Nemirovsci y Josué Gagliardi, y a la exlegisladora Ángela Vicidomini, entre otros, ratificó su intención de “seguir bregando por la democratización del PJ mediante el respeto a los afiliados y las consultas pertinentes a éstos para la conformación de autoridades y candidaturas”.

Desde el sector aclararon que “lejos de ser esto una mirada sobre lo interno, le asignamos valor para el afuera del peronismo ya que solo una expresión política democratizada en sus formas tendrá mejor competitividad electoral en 2023 y podrá acrecentar las chances de discutir el poder en Rio Negro, a la vez que será una forma de recomponer vínculos, hoy debilitados, con la sociedad rionegrina”.