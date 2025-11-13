Se normaliza el servicio de colectivos en San Martín de los Andes: seguirán las negociaciones

Usuarios del transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes tendrán este viernes el servicio en los horarios habituales. Aunque la situación no está solucionada de manera definitiva porque el lunes continuará el canal de negociaciones en Neuquén, con funcionarios del gobierno provincial. Así lo informó el municipio, después de que la empresa que tiene a cargo el servicio había restringido las frecuencias.

En las primeras horas dela tarde del jueves, el municipio sanmartinense confirmó a la población que el servicio urbano de pasajeros volverá a los horarios habituales de los días hábiles, a partir de este viernes. La empresa Expreso Los Andes había restringido las frecuencias y las cumplía como suelen ser los días domingos. La razón esgrimida por la firma fue la imposibilidad de afrontar el costo, en un escenario donde se cuenta con el respaldo municipal, ante la quita de subsidios nacionales.

Desde la comuna, a través de la secretaría de Gobierno, se confirmó que el tema no está cerrado porque se continuará con las negociaciones el lunes, en Neuquén con funcionarios de Provincia, el municipio y los representantes de la empresa.

La reducción en las frecuencias adoptada fue la herramienta que encontró la empresa para evitar la suspensión total del servicio urbano y afectar lo menos posible a los pasajeros. Hubo prolongadas negociaciones en el municipio para intentar destrabar la situación.

En la búsqueda del equilibrio económico

El actual contexto económico y la quita de los subsidios nacionales al transporte público hizo mella en la empresa, a pesar del aporte que hace el municipio sanmartinense. Expreso Los Andes había notificado que desde el miércoles se iba a distanciar las frecuencias en los recorridos de las diferentes líneas. Fue la medida que encontraron para afrontar la situación.

En este sentido, el secretario de Gobierno, Matías Consoli, en declaraciones a medios locales, explicó que la firma desde mayo «fue acumulando una deuda, que es flotante, que va subiendo, va bajando, dependiendo de cuánto la empresa facture y cuánto pague el municipio».

En este escenario, la empresa adelantó las complicaciones que afrontaban para mantener el mismo servicio. Por esta razón es que para el lunes está prevista una reunión con el director provincial de Transporte, Juan Alberto Ciarrocca, con funcionarios del ministerio de Economía para ver qué qué manera se avanza en una solución definitiva.

De acuerdo a los datos aportados por Consoli, la empresa presenta mes a mes una factura de aproximadamente 600 millones de pesos ante la comuna. «Para cubrir esos $ 600 millones, el municipio destina semana a semana aproximadamente $100 millones y la empresa recibe diariamente lo que ingresa por boleto a través de SUBE”.

Sin embargo, la empresa refirió que con «estos costos no puede seguir funcionando porque no llega con el dinero». Para el secretario de Gobierno, es imperioso buscar «un esquema para que, nos sirva a todos, ni que el boleto hoy por estructura de costos salga $ 4.148, que es lo que tendría que salir, ni que valga lo que cuesta hoy en día, porque hay que buscar un punto de equilibrio».

Al respecto explicó que si el boleto es barato, pero no hay servicio, tampoco sirve para ninguna de las partes. Consoli destacó que el municipio tuvo un retraso en los pagos debido a que durante los meses de mayo y junio,considerados como de temporada baja, bajó la recaudación municipal.

«Esto generó esa deuda flotante que, al día de hoy, la empresa dice que no la puede sostener, o sea, no puede funcionar normalmente”, dijo el funcionario. La intención es avanzar en un esquema que brinde la posibilidad de funcionamiento para la empresa y para que los usuarios no se queden sin el servicio.